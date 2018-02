El ayuntamiento de Pollença dice que la cría de buitres "es una excusa" para reducir las visitas a Ternelles

Sigue la polémica alrededor de las visitas públicas a la finca de Ternelles. El ayuntamiento de Pollença, gobernado por una coalición entre Junts Avançam y UMP y presidido por el alcalde Miquel Àngel March, exportavoz del grupo ecologista GOB, ha declarado hoy que la "utilización" del argumento de la cría de ´voltors negres´ en el predio ´pollencí´ "es una excusa para reducir las visitas" a Ternelles, ya que la población de estas aves se ha incrementado en los últimos años a pesar de las visitas del público que ha podido acceder con permiso municipal.

Actualmente, la propiedad de Ternelles veta el acceso a los excursionistas que tienen permiso del Ayuntamiento para visitar la finca y ha puesto en marcha un nuevo sistema de reservas gestionado por la Fundació Vida Silvestre Mediterrània (FVSM), encargada de la vigilancia de las zonas de nidificación y cría del ´voltor negre´. Esta entidad privada aporta los guías que de forma obligatoria, por imposición de la propiedad de la finca, acompañan a los ciudadanos que cursan solicitudes para visitar Ternelles a través del nuevo sistema.

No obstante, el Consistorio ´pollencí´ considera que la propiedad de Ternelles "no puede justificar" la reducción de visitas que "pretende llevar a cabo" con el inicio de la temporada de la cría del buitre negro y otras especies protegidas. En este sentido, la institución municipal sostiene que la afectación de los visitantes sobre el ´voltor negre´ es prácticamente nula y que por este motivo no puede ser utilizado como "excusa" para vetar el paso a los excursionistas.

"La realidad es que durante estos años de visitas municipales, todos los días de la semana y sin guía, la población de ´voltors´ se ha incrementado de forma notable", apunta el Ayuntamiento. "Igualmente se ha incrementado la presencia de buitres en toda la finca y en las zonas de paso de los excursionistas", añade la institución municipal.

A raíz de estos datos, "es evidente" que el régimen de visitas municipales "no interfiere negativamente" en la nidificación de ´voltors´ en la finca de Ternelles, por lo que "parece ser" que los buitres "se usan como excusa para reducir la presencia de excursionistas" en el emblemático predio propiedad de la familia March.

Por otra parte, el Consistorio asegura que sus servicios técnicos y jurídicos "siguen defendiendo que es la institución municipal la encargada de autorizar las visitas a Ternelles a través del camino", a pesar de que desde la semana pasada es la entidad FVSM la que ha asumido esta función.