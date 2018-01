Sí Se Puede Calvià acusa al alcalde de ningunear su voto

Las discrepancias entre el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, y su ex socio de gobierno Fernando Alcaraz cada vez son mayores. Después de que ayer los presupuestos de 2018 no salieran adelante por el cambio de voto "repentino" de Alcaraz, ahora éste acusa al alcalde de Calvià de intentar ningunear su voto. "Me destituyeron, según el alcalde, por falta de confianza y después esperan que me abstenga" comenta el regidor. Alcaraz afirma que "no se va a doblegar por la imposición de los socialistas" y señala que se siente utilizado por el PSOE. El concejal de la formación de Sí Se Puede aclara que hace más de un mes y medio que no habla con el alcalde y, por tanto, desmiente la versión de Rodríguez Badal cuando expuso que a tan solo dos días del pleno Alcaraz aseguró que se abstendría.

Ante la sorpresa en la sala por su cambio de voto, el concejal explica que ante la negativa por parte del equipo de gobierno de convocar el pleno a finales de año, y sabiendo que se habían puesto en marcha unas negociaciones con otras formaciones, Sí Se Puede Calvià se replanteó su voto, según argumentan, porque no existía "ningún motivo aparente por el cual apoyar unos presupuestos en los que no se estaba de acuerdo".

Alcaraz apunta que no le sorprende nada que el PSOE no consiguiera ningún apoyo de ningún partido porque utiliza "la imposición y no el diálogo como herramienta de mediación". Todas las formaciones acusan a Rodríguez Badal de ingenuo y decepcionante y declaran que no ha sabido reconducir la situación. Por su parte, el alcalde guarda silencio y apunta que están trabajando internamente para que la prorrogación de los presupuestos de 2017 tenga la mínima incidencia en los proyectos e inversiones del municipio.

Reacciones

Por un lado, el el portavoz del Partido Popular, José Manuel Ruiz, ha achacado a los socialistas el espectáculo lamentable que han provocado y que no se corresponde a la imagen de la alcaldía. Ruiz ha cargado contra Rodríguez Badal como el único responsable de dicha situación al no haber conseguido aprobar los presupuestos de 2018 "por su falta de diálogo y de consenso con los diferentes partidos". En este sentido, Ruiz, ha reprochado a los socialistas que "han dejado al municipio en manos de los nacionalistas más radicales ya que, después de deshacerse de sus socios de gobierno, ahora sólo los queda la compañía de IU y Més ".

Desde el Partido Popular han recriminado la actitud "prepotente" de los socialistas que, a pesar de no haber conseguido aprobar las cuentas municipales, sacan pecho asegurando que "no pasa nada". Ruiz destaca, además, "la debilidad de un partidosSocialista que pierde fuerzas por momentos a pesar de su obsesión por la silla". Por todo ello, el concejal destaca que "Calvià no se merece un equipo de gobierno como el actual, su gestión es un auténtico despropósito".

El concejal de Ciudadanos, Carlos Tarancón, sigue el argumento del PP y critica que el equipo de gobierno "no ha pactado con los otros partidos porque están esclavizados por Esquerra Oberta". "Deben tratar a todos los miembros de la oposición de la misma manera sin hacer diferencias" declara Tarancón quien abre la posibilidad de comenzar unas nuevas negociaciones. "Todos tenemos que ceder" sentencia.

Por su parte, la regidora no adscrita, Isabel Manresa, declarado que "Rodríguez Badal no tiene las tablas que debería tener un alcalde de Calvià" y califica de "temeridad" llevar a pleno unos presupuestos que no tenían garantizados que fueran a salir adelante.

Finalmente, Esquerra Oberta fue la única formación que votó a favor de los presupuestos. El concejal Rafel Sedano señala que, si es cierto que el alcalde no llamó en un mes y medio a Alcaraz, ha pecado de ingenuo al confiar en la palabra del regidor de Sí Se Puede. Sedano lamenta esta situación y declara que ha sido una pena que el equipo de gobierno y Alcaraz no hayan llegado a un acuerdo.