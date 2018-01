El equipo de gobierno de Alaró desmiente a la oposición y asegura que el IBI no subirá

El alcalde de Alaró, Guillem Balboa (Més) y su socia de gobierno, Aina Munar (PSOE), desmintieron ayer a Junts per Alaró y aseguraron que el Ayuntamiento "trabaja desde hace meses" en una reducción del gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de compensar el proceso de regularización de los valores catastrales del municipio y para que los vecinos no paguen este año más dinero en concepto de contribución, ya que el impuesto "quedará congelado y no aumentará", en contra de lo que había asegurado la oposición.

La regidora Munar calificó de "mentiras" las afirmaciones de Junts per Alaró en el sentido de que el IBI será más caro este año para los 'alaroners'. "Ellos saben que lo tenemos en marcha desde hace tiempo", apuntó la exalcaldesa socialista. "Han pretendido engañar para que la gente se crea que gracias a Junts per Alaró bajaremos el gravamen del IBI", añadió la regidora.

Además, Munar señaló que a partir de este año también se pondrán en marcha los descuentos para familias numerosas y recordó que Junts per Alaró "se abstuvo en el pleno" cuando se votaba esta bonificación.