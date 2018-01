Ses Salines insta al Govern a sancionar a la empresa Riemar por incomparecencia

El ayuntamiento de ses Salines acordó por unanimidad en el pleno de ayer, lunes, instar a la Agència de Turisme Balear (ATB), entidad licitadora del proyecto de mejora y modernización del alumbrado del casco antiguo de la Colònia de Sant Jordi, a sancionar a la empresa adjudicataria Riemar S.A. por incumplimiento de las bases del concurso.

Tal y como ya informó Diario de Mallorca en diciembre, la no comparecencia de dicha empresa ha supuesto un grave retraso y perjudicado la calidad de vida de los residentes y visitantes. El plazo de ejecución del proyecto ya ha expirado y el alcalde, Bernat Roig (Endavant), advierte del profundo malestar provocado entre los vecinos, comerciantes y miembros de la Junta de Districte.

Por todo ello, todos los grupos municipales con representación en el consistorio saliner firmarán una carta conjunta que se remitirá a la ATB al considerarse que "esta situación no puede quedar libre de sanción". En esta línea, el alcalde Roig añade que "la no ejecución de este proyecto ha provocado un mayor retraso del que había para resolver la problemática del alumbrado, un hecho que ha generado graves perjuicios a los ciudadanos y empresarios de locales comerciales, que no pueden disfrutar de una iluminación en condiciones durante la noche y que crea, además, déficit de seguridad en las calles afectadas". Aparte de la sanción correspondiente, el Ayuntamiento insta a la ATB a adjudicar cuanto antes mejor las obras a la empresa que quedó segunda clasificada.

En el mismo pleno del lunes se informó de los resultados de la Inspecció Tècnica de Residus (ITR) en el núcleo de ses Salines y entre un total de 45 viviendas adheridas, de las que 42 han obtenido unos resultados adecuados y solo tres no separaban correctamente.

Por otro lado también se dio cuenta de la petición de ampliación de la Estació de Transferència de Residus de Campos; de los pasos de cara a conseguir la acreditación de municipio cardioprotegido y de cómo se hará la sustitución y colocación de nuevos hidrantes en las poblaciones. Roig también resaltó el notable aumento del "consumo cultural" de la ciudadanía respecto las actividades programadas en el ámbito de la cultura.