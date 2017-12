El pleno de Pollença habilita 510.000 euros para comprar una parcela

El pleno extraordinario celebrado ayer por la mañana en Pollença aprobó una modificación de crédito para disponer de 510.000 euros que se destinarán a la adquisición del solar del Hort de Can Bach, una compra que ya se había anunciado con el objetivo de habilitar nuevas plazas de aparcamiento en la localidad del Nord.

El punto fue aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno (Junts Avançam-UMP) y Alternativa y la negativa de Tots per Pollença y Martí Roca (regidor no adscrito).

El gobierno local ha rechazado las alegaciones presentadas por Tots per Pollença y un particular. El principal grupo de la oposición había alegado, entre otros temas, que el solar no cuenta con una valoración económica por parte de los servicios municipales.