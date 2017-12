La mejor estudiante de Manacor: "Sacar ocho matrículas de honor no es fácil"

Carme Duran Muñoz ha sido ensalzada hoy como la mejor estudiante del municipio de Manacor. Por ello ha recibido un premio de 500 euros y el derecho a figurar en el cuadro de honor colgado anualmente en la Institució Pública Antoni M. Alcover, sede del Centre Universitari (CUM).

En dicho cuadro de honor están también los jóvenes que han quedado en segunda y tercera posición, Sebastià Capó Bauzà y Camelia Viviana López Deflory, que han conseguido 300 y 200 euros, respectivamente.

De esta forma, el ayuntamiento de Manacor consolida el objetivo de "fomentar el estudio y la cultura del esfuerzo académico entre la población, haciendo un reconocimiento público a los estudiantes que demuestran tener el mejor nivel y poner su labor como ejemplo para los jóvenes que empiezan a estudiar y a la ciudadanía en general".

El rendimiento de las tres personas distinguidas este año, curso 2016-2017, merece, por méritos propios, excelentes.

Carme Duran Muñoz, nacida en 1998, estudiante de Grau de Dret en la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha obtenido la calificación más alta del municipio de Manacor, con una nota media de 9,69 y ocho matrículas de honor. De las otras dos asignaturas, que no obtuvo matrícula de honor, recibió ni más ni menos que un 9,0 en cada una de ellas.

Consultada por Diario de Mallorca, a la pregunta de si es o no fácil sacar ocho matrículas e honor, Duran ha contestado: "Sacar ocho matrículas de honor no es fácil". ¿El secreto? "Mucha constancia, renunciar a según qué cosas, como por ejemplo algunos encuentros con las amigas y comidas familiares, y trabajar a diario, no parar, ir a clase y disfrutar de las clases, ir con ganas e ilusión, no como una obligación, y pasárselo bien con lo que aprendes. Al final, como es mi caso, se obtiene recompensa". Sobre sus aspiraciones futuras, posible empresaria, abogada o política de alto rango, ha señalado: "Ahora estoy disfrutando del Grau de Dret, no hay ninguna meta fija marcada, en realidad existen muchas opciones".

Por su parte, Sebastià Capó Bauzà ha sido proclamado segundo mejor estudiante del municipio de Manacor con una nota media de 9,60 y una matrícula de honor, por sus estudios de Màster de Biotecnologia aplicada en la UIB. Mientras que Camelia Viviana López Deflory, estudiante del Grau d´Infermeria en la UIB, con una media de 9,49 y dos matrículas de honor, ocupa la tercera plaza del podio.

Tanto la alcaldesa Catalina Riera, como el gerente del CUM, Jaume Rigo, han felicitado a los premiados, resaltando los valores que cultivan y deseándoles éxitos personales y profesionales. Mención especial y sincera para los familiares, por su acompañamiento, incansable apoyo y paciencia.