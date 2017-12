Un mallorquín tras las huellas del agente 007

El joven ´manacorí´ Lluís Abbou Planisi se adentra en el mundo Bond con su segundo libro sobre el personaje. ´Behind the Tuxedo´ recoge datos inéditos y entrevistas con personas directamente involucradas en los rodajes y proyectos.

Un encuentro casual con la actriz Judi Dench en Harrod´s fue la mecha que despertó su interés... y desde entonces no ha parado. De aquella escueta conversación con ´M´ en los almacenes londinenses nació una pasión por el agente secreto más famoso de la historia del cine, que ahora se ha traducido en su segundo libro sobre 007: James Bond. Behind the Tuxedo, escrito completamente en inglés, de venta en Amazon y que ya está causando furor entre la legión de fans del personaje, actores o deportistas como Rafel Nadal.

Para Lluís Abbou Planisi (Manacor, 1999) que reside actualmente en la capital inglesa, completar las más de 500 páginas de las que se compone el estudio, "ha sido fácil en el sentido de que todo el mundo ha sido muy amable y accesible conmigo a la hora de ser entrevistado o de ofrecerme información de primera mano", explica. Y es que además de las biografías de todos los actores que han interpretado a James Bond en la gran pantalla, el libro se adentra más allá con entrevistas únicas que cuentan entresijos hasta ahora desconocidos, detalles de los trajes, de los guiones, de los dobles de acción o de la actriz de doblaje que puso voz a más de 20 de las primeras ´chicas Bond´ debido a sus marcados acentos, como fue el caso de Ursula Andress.

Incluso una con el doctor británico Graham Johnson, que realizó un estudio sobre qué le hubiera pasado al agente 007 si realmente hubiera bebido y fumado al ritmo en que lo hace en sus películas... "la conclusión es que hubiera muerto a los 56 años", dice Lluís, quien planea estudiar Filología Inglesa y que ya forma parte de un selecto grupo de elegidos que acuden al almuerzos y eventos periódicos relacionados directamente con 007 y su entorno.

"Después de mi primer libro sobre Bond, pensé en continuar con otro de entrevistas a los actores españoles que de una u otra forma han aparecido en sus películas, como Simón Andreu, Fernando Guillén Cuervo, Carlos Leal o Manolo Caro"... pero después de meses intentándolo a través de su amiga Loles León, fue imposible hablar con Javier Bardem... así que la cosa tomó también otros caminos. De momento Behind the Tuxedo ya ha sido leído y grabado para convertirse en un audiolibro y se está ultimando su salida también como libro electrónico.