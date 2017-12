Apenas la mitad de los edificios de Manacor han pasado la inspección técnica en 2017

"Todo proceso necesita de un periodo de adaptación y cierto rodaje, y creo que en esto todavía falta mucha información y concienciación ciudadana", explica la concejala de Urbanismo, Isabel Febrer, para defender que poco más de la mitad de manacorins han pasado la inspección técnica de edificios en 2017. En cualquier caso un porcentaje más alto que en 2016, pero todavía insuficiente y que podría conllevar la apertura de numerosos expedientes.

Este año debían presentar su inspección todos aquellos propietarios con inmuebles construidos entre 1901 y 1935. Según el registro municipal debían ser 2.258, de los que solamente han cumplido 1.207 a fecha del pasado 19 de diciembre. Algo más del 50% que Febrer espera incluso aumentar durante los pocos días no festivos que quedan de año: "Hay mucha gente que lo deja para el final como el año pasado, así que no me sorprendería que entrarán más. También hay algunas inspecciones que no se han aprobado y que están pendientes de correcciones o modificación de deficiencias".

La regidora de Urbanismo defiende la labor de sus técnicos y del Ayuntamiento en este sentido: "Como municipio que supera los 25.000 habitantes estamos obligados a informar a los vecinos y a tramitar los informes de las inspecciones (que debe realizar un profesional externo al Ayuntamiento), pero debe quedar muy claro que ni cobramos tasas ni ningún tipo de tributo por ello. No solamente no ganamos dinero sino que debemos poner personal para tramitarlo. Gastamos recursos sin obtener beneficio alguno a cambio", lamenta; "en todo caso cabe decir que no estoy en contra de las inspecciones porque todo propietario tienen sus derechos pero también el deber de mantener su vivienda en condiciones".

En cuanto a las posibles sanciones por no presentar la inspección en el plazo correspondiente, el ayuntamiento de Manacor contempla, tras la apertura del correspondiente expediente, multas de hasta 2.999 euros para edificios protegidos y de la mitad, 1.500 euros para los que aún teniendo en muchos casos más de un siglo, no están catalogados como tal. Unos expedientes que también pueden acabar en sanciones menores de 150 euros, en el caso de que se cierre con la corrección de las deficiencias y se acabe presentando y aprobando la certificación. De momento el consistorio todavía no ha impuesta una sola multa en los dos años de vigencia de la inspección técnica de edificios. Para el 2018 está previsto que deban pasarla todos aquellos edificios levantados entre 1936 y 1955.