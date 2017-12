Aina y las siluetas diseñadas a mano

Estudiante de Moda en la Escola Balear del Disseny su camino profesional fue después por otros derroteros. Una vocación latente que ahora parece encauzada en su proyecto 'Aina Handmade', cuyas ventas aumentan al mismo ritmo que sus trabajos se ponen de moda a través de las redes sociales.

Hacer de una habilidad tu vocación y del sueño profesión. Ese es el objetivo de Aina González (Montuïri, 1975), quien hace dos años decidió reemprender el camino marcado desde su juventud y con un nombre de guerra, Aina Handmade, exponer sus trabajos en las redes sociales. El resultado no ha podido ser mejor y en cuestión de meses la ideas y nuevos productos van surgiendo a un ritmo tan elevado como la demanda de sus creaciones. Bolsas, senallons, camisetas o espardenyes pintadas y decoradas a mano que distinguen un producto surgido, de momento, de quitarle horas al sueño.

"Desde pequeña siempre me gustó dibujar. Después estudié diseño de moda en la Escola Balear del Disseny; lo tenía clarísimo que, aunque no tuviera futuro después por ese campo, era lo que quería hacer y lo que me apasionaba".

Aunque su vida fue después por otros caminos: "Sí, nada que ver. He estado trabajando sobre todo como dependienta, aunque sin abandonar del todo el corte y la confección. Todo volvió a surgir hace unos años cuando empecé a diseñar y coser los disfraces de cada año de mi hijo mayor. De ahí pasé a pintarle camisetas, a colgar las fotos en facebook. Hace dos años cambié el nombre por el de Aina Handmade... y la cosa ha empezado a funcionar realmente bien en cuanto a trabajo y encargos. No tanto como para vivir aún de ello, pero es un paso importante".

Aún recuerda perfectamente su primer encargo "porque fueron unos zapatos de boda hechos de esparto que me encargó decorar. Aunque ahora una de sus tendencias más exitosas se basa en las siluetas de las Balears en bolsas de diferentes colores: "Es un diseño mío que me pareció llamativo e interesante. Sobre un fondo liso dibujar y rellenar en negro la silueta de su isla preferida. Tanto las bolsas como el dibujo pueden ser de distintos tamaños y colores y todo, de principio a fin, está hecho por mi.

Y después de Navidad ya piensa en Sant Antoni: "Ha sido a raíz también de las fotos de los diseños colgadas en Instagram y facebook que voy teniendo encargos. Son los personajes del Sant Antoni manacorí silueteados en bolsas grandes para poner las hierbas, en pequeñas con cascabel para niños, en gorros y en gorritas para bebés.

Pese a que empezó con algo mucho más tradicional como los senallons: "Los primeros fueron en bolsos de palmito como el dibujo de una ensaimada. Los actuales son senalles o senallons donde puedo dibujar lo que me pidan por encargo. Añadiendo también plumas, flecos o telas decoradas. Todo ello cosido, no pegado".

Uno de los problemas con el que se ha encontrado Aina para iniciar su proyecto es el coste de la materia prima: "Los senallons los encargo en pequeñas cantidades desde Andalucía a medida que me solicitan el trabajo. El secreto está en hacer algo distinto que no se encuentre en las tiendas o en internet. Son fáciles de encontrar lisos o decorados de ciertas formas, pero yo le añado los toques que los diferencian unos de otros.

Su ritmo de producción a mano ha aumentado como su notoriedad: "en mayo salí por la tele y todo digamos que se ha disparado un poco. En estos momentos pinto una media de cuatro senallons al día, lo cual son muchos teniendo en cuenta que no me dedico profesionalmente a ello. Tampoco tengo, de momento, el tiempo necesario para asistir a ferias".