El GOB exige paralizar 'Petit Deià' porque la licencia no es legal

El grupo ecologista GOB denunció ayer la reanudación de las obras de la urbanización ´Petit Deià´, en el municipio de la Serra de Tramuntana, que considera que podría ser ilegal por no adaptarse a la normativa urbanística actual.

A través de un comunicado, la entidad ecologista sostiene que "las obras no se pueden retomar solo actualizando la licencia de un proyecto que data del año 2008", ya que, a su juicio, no tiene en cuenta la normativa urbanística que ha entrado en vigor desde esta fecha.

Según el GOB, "una nueva licencia implica el inicio de un nuevo expediente y los informes obtenidos en su momento no pueden responder a la legalidad vigente a día de hoy". Por consiguiente, la entidad considera que estas obras podrían vulnerar la normativa y se pregunta "¿de quién será la responsabilidad de haber autorizado continuar las obras a pesar de los indicios de que la licencia podría no ser legal?".

El grupo ecologista lamentó que ayer se retomaran los movimientos de tierra en la zona donde se desarrollará la urbanización. El proyecto prevé levantar 21 viviendas de lujo en la zona del Clot, en una zona que las normas subsidiarias del municipio la califican de suelo urbano.

Precisamente, vecinos, oposición municipal y entidades ecologistas piden al ayuntamiento la modificación de las normas urbanísticas para limitar el crecimiento con proyectos como el ´Petit Deià´. Vecinos del municipio llevan a cabo la campaña de sensibilización "Volem un Deià petit" que ya ha recogido más de 1.700 firmas de adhesión. Muchos particulares y comercios han colgado de puertas y ventanas carteles con el lema de la campaña.