Ciudadanos de Calvià exige a los socialistas una bajada del IBI

El concejal de Ciudadanos Carlos Tarancón ha anunciado que su "abstención" a los presupuestos para el próximo año estará condicionada a "una bajada del IBI e inversiones en infraestructuras exigidas desde hace años". Por su parte, la regidora no adscrita Isabel Manresa mantiene que su "voto favorable" dependerá de cómo sean las partidas y señala que "queremos poner nuestro granito de arena" en la partida y no solo un voto. Por el momento, ambas formaciones declaran que aún no han visto las cuentas -pactadas entre los socialistas y Esquerra Oberta-, y por tanto, no pueden confirmar su voto aunque sí muestran su intención de "dialogar" y "llegar a un acuerdo" por el bien de los calvianers. Está previsto que Isabel Manresa se reúna hoy con el alcalde a partir de las 13 horas.

Sobre las condiciones previstas, Tarancón ha explicado que "la situación económica de Calvià está saneada y, si hay voluntad, se puede conseguir una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) significativa de forma anual con esfuerzo de los partidos que gobiernan, así como algunas inversiones que se pueden programar en el calendario y que exigen desde hace muchos años los usuarios". Es la principal línea roja que la formación naranja ha puesto sobre la mesa a los socialistas para conseguir su apoyo.

"Es un hecho de justicia que ahora que el voto de Ciudadanos es decisivo se materialice esta bajada fiscal", ha afirmado el concejal en un comunicado.

Por su parte, la regidora no adscrita Isabel Manresa muestra su intención de "votar a favor" siempre que su formación se vea representada en las cuentas. Manresa comenta que seguramente "no habrá ningún problema" ya que ambas formaciones trabajan hacia la misma dirección. Hace dos semanas que la regidora no adscrita entregó a los socialistas sus peticiones.

Entre las propuestas Manresa subraya la mejora salarial a la empresa Olimpia, un estudio para implantar la renta básica en Calvià y otro que analice la viabilidad de poner gratis el menú del comedor de los niños, entre otros.

Por su parte, el Partido Popular. ha criticado la postura de Ciudadanos. José Manuel Ruiz acusa a Ciudadanos de ser "desleal" con sus votantes y considera "inaceptable" su actitud al apoyar al PSOE faltando a la verdad. "Sorprende el inmediato y fácil sometimiento" de la formación naranja "a la estrategia socialista para tapar su crisis de gobierno".

El portavoz del PP en Calvià incide en que "llama la atención la facilidad con la que Ciudadanos se ha prestado a salir en auxilio" de los socialistas, "alegando que no dejará sin presupuestos al Ayuntamiento, cuando debería saber que el municipio nunca quedaría en esa situación ante la posibilidad de que haya una prórroga". Los socialistas guardan silencio y apuntan que a lo largo de esta semana se reunirán con las diferentes formaciones políticas para mostrar la hoja de ruta pactada con Esquerra Oberta. Ahora mismo a los socialistas les bastaría una abstención para aprobar los presupuestos de 2018 ya que cuentan con 12 votos favorables de los 25 miembros que forman la cámara.