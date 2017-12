Ciudadanos y la regidora no adscrita, dispuestos a facilitar el gobierno de Calvià

El concejal de Ciudadanos Carlos Tarancón y la regidora no adscrita, Isabel Manres,a han mostrado su intención de "dialogar" y "llegar a un acuerdo" con los socialistas para aprobar los presupuestos de 2018.

El anuncio de ambos concejales viene después de que el equipo de gobierno destituyera a su único socio de gobierno, el concejal de Sí Se Puede Calvià, Fernando Alacaraz, y se quedara sin apoyos suficientes para aprobar los presupuestos de 2018. Ahora, los socialistas se han visto obligados a trabajar con unos presupuestos prorrogados y necesitan la abstención de un concejal para seguir adelante con su hoja de ruta.

Por un lado, el líder de la información naranja se ha mostrado reticente a votar a favor y aclara que en todo caso "se abstendrá", a fin que los calvianers cuenten con un presupuesto. "Conmigo no tienen una mayoría asegurada, pero sí estoy dispuesto a sentarme y pactar a fin de llegar a un acuerdo razonable"apunta Tarancón. El concejal de Ciudadanos confiesa que aún no ha visto los presupuestos y será la próxima semana cuando se reunirá con el alcalde de Calvià. "Tengo claro que no voy a paralizar el Ayuntamiento" y que "en caso de llegar a un acuerdo con los socialistas me abstendré, aunque no les saldrá barato", continúa.

Infraestructuras deportivas



En referencia a estas peticiones, Tarancón destaca que deben ser unos "presupuestos para los ciudadanos" que deberán incluir algunas cuestiones como arreglos a las infraestructuras deportivas. "Hay campos de fútbol sin cubierta, falta de riego en otros campos de Paguera que deben ser arreglados", explica.

Por otro lado, la regidora no adscrita Isabel Manresa, quien entró a mediados de legislatura por la dimisión del concejal Israel Molina, ha mostrado su intención de "votar a favor. Creo que en este caso no vale una abstención. O estás a favor, o estás en contra", argumenta Manresa quien admite que aún no ha visto los presupuestos. Según explica la concejal no adscrita, hace dos semanas que le entregó al primer teniente de alcalde sus propuestas y ahora están a la espera de una respuesta aunque admite que, como formaciones de izquierdas que son los tres (PSOE, Esquerra Oberta y ella, que antes pertenecía a Sí Se Puede Calvià) trabajan en concordancia y armonía. "Nos encantaría votar a favor pero primero debemos llegar a un acuerdo que nos permita participar y poner nuestro granito de arena" señala Manresa.

Por el momento, el equipo de gobierno cuenta con doce votos favorables (diez de los socialistas y dos de Esquerra Oberta) de los 25 miembros que conforman la cámara. Bastaría con una abstención para sacar las cuentas adelante. Ahora la gran incógnita es quién se abstendrá para que el equipo de gobierno continúe su hoja de ruta.

Según apunta el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, la semana que viene comenzará a mantener contacto con las diferentes formaciones. Rodríguez no deja entrever cuál es el escenario más factible, si conseguirá un acuerdo con Taracón o con Manresa, aunque asegura que en conversaciones anteriores a la destitución de Alcaraz había habido un entendimiento con algunas de las partes y cree que no habrá demasiados problema para llegar a un acuerdo.

Lo que está sí claro, y así lo han expresado desde el Partido Popular, es que ellos votarán en contra de los presupuestos. Juan Manuel Ruiz afirma que los socialistas "no son de fiar" y destaca que están "lapidando" los partidos minoritarios de su propio pacto para poder gobernar en solitario en el último tramo de legislatura. Ruiz tacha a los socialistas de seguir los mismos pasos que durante la legislatura de 1995.