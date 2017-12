Sóller da por desclasificada la urbanización de Mathias Kühn

El ayuntamiento de Sóller da por totalmente desclasificada la urbanización de Muleta II con la aprobación de la nueva Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) que, según el equipo de gobierno, elimina los últimos resquicios que permitían su consolidación.

La urbanización, que pertenece al magnate inmobiliario Mathias Kühn, está envuelta en un complejo entramado jurídico y legal desde que se aprobaron las primeras moratorias urbanísticas que evitaron su ejecución a partir del año 2008. La promotora tiene interpuesta una demanda contra el ayuntamiento de Sóller por la que reclama cien millones de euros por no haber autorizado el desarrollo urbanístico de Muleta II.

Para el alcalde de Sóller y su concejal de Urbanismo, Jaume Servera y Jaume Mateu respectivamente, la reciente aprobación de la LUIB resuelve "definitivamente" que Muleta no se urbanizará porque "automáticamente ha pasado a ser suelo rústico". Jaume Mateu explicó que "se ha eliminado la disposición transitoria prevista en la Ley Company (aprobada en la legislatura del PP) que facilitaba el desarrollo urbanístico de Muleta". A su juicio "ahora ya no se la puede considerar suelo urbano" ya que "los requisitos para que lo fuera son mucho más drásticos de los que exigía la anterior ley". El alcalde entiende que "ahora definitivamente ya no es suelo urbano, lo que para nosotros es una buena noticia y un paso importante para la preservación de esta zona".

La nueva Ley de Urbanismo de las Illes Balears viene a confirmar lo que ya preveía el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística que aprobó el Govern en enero de 2016. Esta medida, que ya desclasificaba Muleta II, dejaba sin efectos los aspectos urbanizadores de las leyes del Suelo, Turística y Agraria aprobadas durante la anterior legislatura.

En contraposición a todo esto, Mathias Kühn tiene a su favor el acuerdo transaccional ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears dictado en 2014, que reconoce que Muleta II es suelo urbano a todos los efectos. El acuerdo ratificado por el tribunal fue fruto de la negociación entre Kühn y el anterior Govern que, a cambio de reconocer Muleta II como urbano, el magnate renunciaba a reclamarle cien millones de euros como represalia por haber desclasificado la urbanización con la moratoria de 2008.