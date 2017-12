Acuerdo 'in extremis' para aprobar los presupuestos de Calvià

Los socialistas llegaron ayer por la tarde a un acuerdo in extremis con el concejal de la formación Sí Se Puede Calvià Fernando Alcaraz para aprobar los presupuestos de 2018 después de varios días de negociación y se prevé que se presenten la próxima semana. Según explican desde la formación morada, la propuesta inicial entregada por los socialistas no contemplaba ninguna de sus peticiones y amenazaron "con romper el pacto" si no se incluían algunas "líneas claves". Después de varias horas de reunión, Alcaraz valoró el encuentro y apuntó que se había aumentado la partida al departamento de participación ciudadana y juventud, entre otros aspectos.