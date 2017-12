Más del 65% de las carpinterías de Manacor han cerrado durante la última década

De los poco más de 200 talleres de carpintería que permanecían abiertos en Manacor en 2007 ya no queda en funcionamiento ni la mitad. De hecho, durante esta última década, más del 65% de ellos han tenido que echar el cierre agotados por la crisis interna del sector, por la mala situación económica y por una galopante falta de relevo generacional que hace que hoy en día, prácticamente ningún joven de Manacor se plantee ser carpintero.

Ya en 2011, durante los primeros años de la crisis, el sindicato UGT alertó de la grave situación por la que estaba pasando uno de los sectores emblemáticos del municipio (con, por aquel entonces, el cese de la actividad de al menos la mitad en cinco años), cuyos talleres llevaron a contarse por centenares en las décadas de los sesenta y setenta, y que en la actualidad no llegan a los 70, "y con un futuro muy complicado", explica el historiador Sebastià Sansó, autor del libro Els fusters de Manacor. "En el mercado actual, si no te reinventas constantemente no puedes avanzar", sentencia.

Muchas son de hecho las carpinterías que subsisten con solamente uno o dos empleados y sin un relevo a corto plazo que garantice su supervivencia. Otras ya han colgado carteles para vender de su maquinaria y por lo menos sufrir los mínimos daños colaterales posibles.

Con estas cifras sobre la mesa el conseller de Industria, Iago Negueruela, visitaba ayer la ciudad para conocer de primera mano el estado de salud de la madera local y anunciar que en 2018 se ampliará la convocatoria de ayudas para la modernización industrial, para unas empresas a las que durante 2017 ya se les ha destinado en este sentido 250.000 euros.

El conseller, que estuvo acompañado por el director general de Política Industrial, Manel Porras y por la gerente del Instituto de Innovación Empresarial de Balears (IDI), Núria Hinojosa, también mantuvo una reunión con la alcaldesa de Manacor, Catalina Riera y representantes de Cetebal y la Federación de la Madera.

En esta reunión informó de los avances en política industrial implementados desde la Conselleria, y de las novedades del Plan Industrial que se presentará en las próximas semanas. Para terminar visitó varias industrias y talleres de Manacor, como Cerramientos Orell, Nadal Mobiliari, Cocinas Sebastià Santandreu y Muebles J. Jodra.





Formación pendiente



Negueruela y el director general recogieron las necesidades planteadas en cuanto a formación y de mano de obra cualificada, y destacaron que se ha impulsado un curso de especialización en madera, destinado principalmente a empresas de la comarca de Llevant, y principalmente a las de Manacor.

El conseller afirmó que se está trabajando para que el municipio disponga de nuevo de formación propia. Esta es una reclamación que desde hace décadas vienen planteando los carpinteros locales. Hace años que no hay ningún módulo de Formación Profesional en la ciudad para ello.