Una joven víctima: "La prostitución es un problema invisible en la sociedad"

Una joven treintañera, víctima de la explotación sexual durante más de cinco años en Italia y Mallorca, planteó durante las jornadas de ayer a las entidades sociales presentes la necesidad de impulsar campañas para concienciar y educar a la sociedad, sobre todo a los jóvenes.

"No entiendo cómo hemos avanzado tanto con las nuevas tecnologías y tan poco en el mundo de la prostitución" explicó la joven, quien prefiere mantenerse en el anonimato. "El problema no son las prostitutas sino la sociedad", continuó.

Elena, nombre ficticio, reflexionó sobre las dificultades con las que se encuentran este colectivo a diario. "Las amenazas constantes de que nos van a multar y nos van a echar del país por no tener papeles no nos ayudan para salir de este bucle", apuntó la joven, quien reclamó que las medidas sancionadoras se deben imponer a los proxenetas y no a ellas. "Si nos multan a nosotras lo único que consiguen es perjudicar aún más nuestra situación porque los proxenetas encontrarán a más mujeres dispuestas a prostituirse", selló.

La joven contó un episodio imborrable en su vida. "Recuerdo una de las últimas veces que estuve en la calle que la policía salió corriendo detrás de mí", comenta la joven quien detalla que al final la sancionaron con una multa de 350 euros por una "agresión que sufrí". Tuvo que pagar durante seis meses con una cuota mensual de 60 euros. Después de este episodio, esta mujer estuvo una temporada escondida por miedo a ser deportada a su país.

Elena, además, señaló que, tanto ella como sus amigas que aún están explotadas se encuentran desprotegidas. "A mí nunca me vinieron a preguntar por qué estaba en la calle o si necesitaba algo", declara la joven. Según expuso durante el acto, hace falta que las administraciones pongan a disposición de las víctimas un programa en el que les ofrezcan formación o una vía laboral para "escapar de ese calvario". "Nos tienen que dar una salida verdadera", concluyó.

La sala se mantuvo en silencio durante sus dos intervenciones y los presentes agradecieron su valiente testimonio .