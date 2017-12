Prohibido fotografiar mi casa

Después de 35 años haciendo senderismo, Fernando de Angulo confiesa que nunca se había encontrado con un caso semejante. Defiende que "el paisaje mallorquín es de todos y, obviamente, se puede fotografiar. Solo faltaría". De Angulo critica a los propietarios extranjeros "que exigen y ponen límites sin saber"

Pasear por la montaña y congelar esa imagen con una instantánea se ha convertido en una acción de los más habitual hoy en día. El siguiente paso: subirla a las redes sociales. Comienzan los comentarios y los "me gusta" de los "amigos" pero, ¿se imagina ser denunciado por subir esa fotografía a la red? Es la historia del excursionista Fernando de Angulo quien esta semana ha recibido advertencias por la red por parte del administrador de la finca Fartàritx (Pollença) porque, según él, "viola la Ley de Protección de Datos".

Las redes sociales se han convertido en el escenario de disputa entre ambos. Rolf Schulz, así es como firma el administrador, comenta una publicación de la plataforma Wikiloc en la que aparecen fotografías del paisaje que se observa desde su finca así como una imagen de la fachada de una casa.

En el escrito, Rolf Schulz se presenta "en calidad de administrador de Fartàritx" y apunta: "Ha publicado en su sitio web fotos y descripciones sobre Fartàritx y Can Vila, que violan la Ley de Protección de Datos y documentan los hechos de la entrada ilegal".

El propietario, de nacionalidad alemana, continúa su discurso: "Le informo que no está permitido ingresar a Fartàritx fuera de las vías públicas y, en particular, está prohibido conducir en la propiedad con las ruedas de los ventiladores". Pero esto no es todo. Lo que más sorprendió a los internautas, y al propio excursionista, fue la conclusión a la que llegó Schulz y que decía: "Le pido que no realice más excursiones de este tipo y que elimine todos los contenidos a través de Fartàritx inmediatamente desde su sitio web".



"El paisaje de la isla es de todos"



De Angulo confiesa que, en 35 años que lleva realizando senderismo por Mallorca, nunca se había encontrado con nadie que le pidiera algo semejante. "El paisaje mallorquín es de todos y, obviamente, podemos fotografiarlo. Solo faltaría", señala indignado.

El mismo discurso utiliza el abogado especializado en la Ley de Caminos, Josep Alonso. "En ningún caso se incurre en un delito", sentencia. "El único delito denunciable es si el propietario hubiera visto al excursionista en su propiedad privada", continúa Alonso.

Según explica el especialista en Ley de Caminos, la cuestión de caminos es muy compleja porque sólo si el propietario tiene la posesión de ese camino puede prohibir su entrada. Por el contrario, si el camino está declarado como dominio público, aunque pase por una finca de propiedad privada, los excursionistas pueden pasar y no cometen ningún delito.

Esta peculiar historia ha circulado por la red durante estos días y los internautas no dan crédito. "En caso de pedir la retirada de todas las fotografías que circulan por la red con el paisaje que se observa desde su finca, ¿sería Google quien encabezaría la lista?", apunta con tono sarcástico el excursionista.

Con el senderismo como afición, Fernando disfruta de la naturaleza cada fin de semana y denuncia que la prohibición del paso a caminos públicos "son constantes". "El problema radica en que se trata de propietarios extranjeros, mayoritariamente alemanes, que compran una finca y se piensan que todo el territorio es suyo, sin saber qué existen caminos que son de dominio público y que, por tanto, se puede transitar sin problema" señala el excursionista.

Fernando De Angulo lamenta el aumento del vandalismo en las zonas rurales durante los últimos años y detalla que los primeros perjudicados con estas acciones son los propios excursionistas. El mallorquín también denuncia que "haya gente" que pinta las zonas rurales para marcar las rutas. "Ese tipo de acciones deben ser perseguidas y no la circulación de fotos de paisajes", concluye.