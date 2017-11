El ´engaño´ del gran centro comercial de Artà

Durante las dos últimas semanas mucha gente de Artà se estado preguntando... ¿Qué pasa con el nuevo gran centro comercial que se construirá en el municipio? Una gran valla publicitaria en la entrada del pueblo y marquesinas en su calles, junto con una gran campaña de anuncios en las redes sociales, así lo anuncian todavía.

El lema reza "¡Próxima apertura! Tu nuevo centro comercial. Todo lo que necesitas sin salir de Artà". El nuevo espacio, según sus anuncios, tendrá una gran superficie con tiendas de todos los tipos, incluso puede verse una maqueta virtual de lo que será el centro una vez construido, y que no solo abastecerá Artà sino también a los pueblo vecinos.

Todo esto ha llamado la atención de muchos vecinos y levando más de una alarma, ya que va en contra de la filosofía de lo que ha sido el comercio artanenc desde siempre, pequeñas tiendas y nada de grandes superficies. La indignación ha ido creciendo, mientras algunos comerciantes aseguran que habrá reuniones con el alcalde para que pare lo que consideran la muerte del pequeño comercio en el municipio.

Desde el Consistorio aseguran que no hay noticias aún del proyecto y que poco pueden hacer hasta conocer al promotor y sus intenciones. Entre tanto por el pueblo la noticia corre como la pólvora y de cada vez se van sumando más rumores a la información aparecida.

Algunos vecinos aunque, son contrarios al proyecto comercial, sí les parece bien la parte de ocio para el entretenimiento de sus hijos. Otros reniegan y dicen: "Yo no voy a ir a comprar".

Se da por sentado que la ubicación será en el polígono industrial, ya que algunos vecinos ven semejanzas con el proyecto que pretendía construir una gran superficie allí hace unos años y que al final se descartó. Otros piensan si hay intereses políticos detrás de todo ello o simplemente que se trata de algún alocado promotor extranjero que al final no hará nada de lo que dice: "Será como el proyecto de la residencia privada que acabo en nada", esgrime un vecino.



Todo lo contrario



Pero tras la tormenta hoy todo se ha esclarecido. Se trata precisamente de una campaña publicitaria para estas navidades que ha puesto en marcha el ayuntamiento de Artà junto con la asociación empresarial del municipio, para potenciar precisamente todo lo contrario, la compra en el pequeño comercio.

Desde el Ayuntamiento, el regidor de promoción económica, Tolo Gili, aseguraba que "el consistorio siempre ha defendido al pequeño comercio, porque creemos que es quien da vida al pueblo. Por esto, esta campaña a partir de hoy se convertirá en la promoción para incentivar al comprar en el comercio local".

Ahora muchos reconocen que ha sido una gran idea. Hay que reconocer que han conseguido llamar la atención del ciudadano aunque también el enfado de otros. "No daba crédito a los anuncios y no comprendía como no actuaban los políticos, esto me ha estado irritando hasta hoy", reconocía un vecino que cada día pasaba por delante de la valla publicitaria para ir a trabajar.