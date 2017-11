El alcalde de Inca y el Consell acuerdan construir sólo media Ronda Nord

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno elevará hoy a pleno una propuesta de convenio a suscribir con el Consell de Mallorca por el que intenta justificar la construcción parcial de la Ronda Nord de Inca. Según el documento, se construiría inicialmente sólo la mitad del trazado; el que enlaza la rotonda de Santa Magdalena con la carretera de Lluc y, deja para una posterior evaluación la posibilidad de seguir con el trayecto que enlazaría con la carretera de Palma.

La novedad del convenio actual respecto de la propuesta, similar, que en su día ya se planteó, estriba en que no se desafectan los terrenos de la reserva de dominio para la parte que no se ejecuta. Es decir, no se construye el tramo que va desde la autopista de Palma a la carretera de Lluc, pero se dejan los terrenos afectados sin saber con exactitud si a medio plazo se desafectarán o no.

Moreno presentó ayer la propuesta y explicó que su pretensión es que el pleno de esta noche ratifique el documento. No obstante, también explicó que no es necesaria esa aprobación, pues se trata de un convenio al que el Ayuntamiento no hace aportaciones económicas, "que sí hace el Consell de Mallorca, evidentemente".

El montante total de las obras a efectuar supone unos seis millones de euros, pero además de la mitad de la Ronda Nord se contemplan otras actuaciones en materia de carreteras para mejorar los accesos a Inca y otras medidas de seguridad.

Desacuerdos



No obstante, el alcalde no tendrá todo el apoyo del consistorio en su propuesta. Gori Ferrà, portavoz de El Pi, anunció ayer que no está de acuerdo con el planteamiento de supeditar la ejecución de toda la ronda a los resultados de la primera fase. Ferrà indicó que "en julio se votó una propuesta del PP, que contó con nuestro apoyo y el de los independientes, donde se indicaba claramente que el Ayuntamiento de Inca quiere toda la Ronda Nord, sin condicionantes, y que si no había acuerdo se hiciera un referéndum". Para Ferrà está claro que "el mandato del pleno indica una directriz muy clara para negociar el convenio con el Consell. Nosotros presentaremos a pleno una contrapropuesta. No nos va bien lo que se nos plantea".

El PP también manifestó ayer estar en desacuerdo con la propuesta. "No sólo volvemos a lo que ya se descartó sino que ahora encima se dejan afectados los terrenos de la parte que no se construye. Eso es una auténtica faena para los propietarios y una burla a los ciudadanos de Inca", manifestó el concejal Antonio Aguilar.

El edil del PP matizó que "este convenio es una imposición que no respeta el acuerdo del pleno de Inca. Pero es que además no nos explican por qué razón no quieren ejecutar toda la ronda".

Virgilio Moreno esbozó ayer que "la vocación de Inca es la ser una ciudad de servicios y tampoco interesa dar tanta facilidad al tráfico para que pase de largo". Indicó que "los técnicos del Consell dicen, además, que el tramo que se pretende construir es el más necesario". Rafel Torres, portavoz popular insiste en que "si lo que se quiere es ejecutarlo por fases no hay problema. ¿Pero no resultaría más barato comenzar y acabar, que estar preparando todo el equipamiento logístico dos veces?"

La propuesta



La ejecución del tramo que se acuerda en el convenio contempla la adecuación de los accesos a la actual rotonda de Santa Magdalena, con una mejora de la antigua carretera de Palma. Ésta sería el nexo de unión desde la infraestructura mencionada hasta la barriada de Can López. Desde la zona poblacional sería desde donde arrancaría la Ronda Nord en sí. Trascurría por detrás del barrio de So n'Amonda hasta entroncar con la carretera de Lluc.