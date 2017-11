El tren sufre importantes retrasos debido a una avería en las obras del corredor

Una máquina de las que trabajan en la electrificación del tren hasta Manacor causó una avería en el sistema eléctrico de la red ferroviaria, según informa el director general de Movilidad, Jaume Mateu. Esta avería afectó al primer convoy de la mañana y creó retrasos importantes en los siguientes. Sin embargo, Mateu afirmó que a partir de las 8,30 el servicio quedó restablecido.

El director general negó que los retrasos de hubieran debido a falta de personal. No obstante, los usuarios que padecieron la avería a las seis de la mañana fueron informados por trabajadores de una de las estaciones que había caído el sistema eléctrico y era necesario levantarlo de forma manual "algo que sería laborioso debido a la falta de gente que padecen", afirmó José María Aranda, uno de los viajeros afectados. El usuario lamenta además "que el sistema de información sea tan precario. Hemos tenido que buscar a alguien que nos dijera qué pasaba y empleados de SFM nos han informado de que los sistemas eléctricos de la red se desconectaron por seguridad de los operarios que trabajan en la fase de electrificación en Manacor".

El primer tren de las 6:21 no pudo salir de Inca y forzó al seguiente de las 6:50 a realizar todas las paradas que tendría que haber hecho el primer servicio. Todo eso causó un evidente retraso a centenares de trabajadores y generó un gran malestar entre los usuarios habituales del tren.

Desde l´Associació d´Usuaris del Tren han manifestado su preocupación por estos hechos que "afectan a la confianza de la ciudadanía hacia el transporte publico".



Califican la incidencia como "no grave"

El director general de Movilidad, Jaume Mateu, restó importancia a la avería padecía ayer por el tren de Manacor, a la que calificó como de "no grave", y aseguró que sólo había afectado a un tren. Sin embargo, reconoció que al ser el primer convoy tuvo consecuencias sobre los siguientes, a los que provocó retrasos. Insistió varias veces en que se debió a un incidente con una máquina e "inmediatamente se activó el protocolo para subsanar la avería". El director general aseguró que no tenía constancia aún del número de usuarios afectados pues "se trata de una estadística que no contabiliza al momento".