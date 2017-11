Carreteras lleva dos meses sin poder arreglar semáforos por un desacuerdo

P. C.

Imagen de la travesía de la carretera de Palma, regulada por semáforos, a su paso por Consell. P. C.

El Consell de Mallorca lleva dos meses sin poder subsanar averías en los semáforos de las carreteras de su titularidad. Esto ha provocado un grave problema en el municipio de Consell donde el jueves pasado se averió el sistema de señales luminosas y desde entonces se han registrado dos accidentes de tráfico.

El problema se centra en el desacuerdo de una empresa con el resultado del concurso que efectuó Carreteras para adjudicar el servicio de mantenimiento de los semáforos de su propiedad. Mientras no se resuelva el recurso que planteó dicha empresa no puede licitarse el mantenimiento.



Tres meses

Fuentes del departamento insular refieren que el Tribunal Central de Contratación debería haberlo resuelto ya "lo normal son dos meses pero se llevan casi tres desde que se interpuso el recurso y entre tanto nos vemos atados de pies y manos", manifestó la fuente mencionada.

Las únicas averías que puede atender Carreteras son las de índole eléctrica pues esa parte del mantenimiento la lleva otra empresa cuya concesión está aún vigente. No obstante, nada puede hacer cuando se trata del sistema de funcionamiento de los semáforos, algo para lo que dicha empresa eléctrica no tiene capacitación oficial. Carreteras afirmó ayer que no tiene constancia de ningún problema grave en ninguna travesía de municipios de Mallorca a excepción del referido pueblo de Consell.

Andreu Isern, alcalde, pide una solución urgente. Ayer dictó un bando en el que pide paciencia y prudencia extrema a los vecinos "ante los posibles accidentes de tráfico pues aunque hay señalización vertical estática, los usuarios están acostumbrados a los semáforos y se producen frecuentes despistes entre conductores.

Los semáforos a los que se refieren regulan el tráfico en la travesía de la antigua carretera de Inca a Palma, un vial con mucha circulación.