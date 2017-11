La producción familiar de oliva pone en marcha otra vez las pequeñas almazaras

El trull (conjunto de muelas y decantadores tradicionales para producir aceite) de la almazara (tafona, en catalán) de Can Det, de Sóller, funciona a pleno rendimiento desde principios de noviembre para producir aceite de oliva virgen. Lo hace después de un año de paro forzado durante el cual no produjo ni un litro de aceite, ya que la campaña de oliva del año pasado fue tan escasa que sus responsables optaron por no llevar a cabo producción.

La situación ha dado un giro de 180 grados este año, ya que actualmente la tafona funciona a pleno rendimiento mañana y tarde para procesar las aceitunas que le llegan de olivares de Sóller y de otros municipios de la comarca, según han explicado fuentes de Can Det.

La almazara, que actualmente gestionan los hermanos Guillermo y Bartolomé Deyà, es la más antigua de Mallorca, en activo, que utiliza el método tradicional de producción mediante trulls y prensas hidráulicas. Su historia se remonta al siglo XVI, época de la que existen documentos que ya certifican su existencia.

A diferencia de las plantas industriales de producción de aceite, la de Can Det se dedica a la elaboración de pequeñas partidas de oliva que provienen de los olivares de la Serra de Tramuntana. El aceite resultante de su procesamiento suele dedicarse al consumo familiar de los dueños de las fincas.



Maquinaria histórica



Con una maquinaria que prácticamente no se ha modificado en más de setenta años, lo más característico de esta almazara es el trull donde se tritura la aceituna. El molino está formado por tres piedras de granito de forma cónica que pesan 1.500 kilos cada una.

Durante cinco minutos ruedan impulsadas con un motor eléctrico para molturar las aceitunas. El resultado es una pasta densa, con la consistencia de un puré. Es la materia procesada que posteriormente se exprime entre los esportins de una prensa hidráulica de la que sale el aceite.

Los esportins son unos filtros en forma de círculo. Se elaboran de esparto trenzado y se tejen de forma que creen un bolsillo donde se introduce la pasta de aceituna molida.

Muchos de estos esportins se utilizan como esteras en muchas casas debido a la originalidad y elegancia de su diseño.

Durante el ejercicio pasado la tafona de Can Det no elaboró ni un litro de aceite. Los olivares de la Serra apenas produjeron aceitunas, por lo que la maquinaria no entró en servicio debido a la escasez de materia prima. No obstante, es debido a la vecería del olivo que como es sabido da grandes añadas un año para al siguiente apenas producir.



Resurgimiento



La producción de aceite para autoconsumo es una costumbre que ha resurgido. Son muchos los aficionados que los últimos años han aprovechado fincas pequeñas para efectuar plantaciones familiares de unas pocas decenas de árboles.

Con esta práctica se ha posibilitado el mantenimiento de la histórica almazara de Can Det, y del surgimiento de otros pequeños servicios con máquinas más modernas como el de la cooperativa de Feines per es Camp, en Binissalem, adecuadas a pequeñas producciones.

Incluso las grandes almazaras como la de Olis Caimari han establecido un sistema para poder admitir pequeñas partidas. Juntan las de varios propietarios, y les entregan un aceite de producción del día. Una proporción del rendimiento que haya dado la primera prueba.