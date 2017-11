La segunda edición del ´Smart Island World Congress´ se celebrará en abril

Magaluf volverá a ser la sede a finales de abril del año que viene de una nueva edición –la segunda– del ´Smart Island World Congress´ (congreso mundial de la isla inteligente), un simposio internacional en que representantes de islas de todo el mundo ponen en común su postura ante temas como la conectividad, la sostenibilidad o las nuevas tecnologías.

Así lo avanzaron este jueves en Barcelona el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, y la consellera de Modernización y Función Pública, Carmen Palomina. La delegación del Consell se encontraba en la capital catalana con motivo del ´Smart City Expo World Congress´, organizado por la Fira de Barcelona, empresa que se encargó también del evento de Magaluf.

"Serán unas jornadas que nos ayudarán a mejorar nuestra gestión con la tecnología ´smart´, (´inteligente´) para aplicarla a nuestro día a día y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", manifestó Ensenyat.

La institución insular no ha avanzado todavía los detalles del próximo congreso mundial. En este sentido, informó de que la semana que viene se reunirá la comisión asesora ´Smart Mallorca´, a fin de consensuar entre sus diversos integrantes los temas que centrarán el simposio.

Con posterioridad, en colaboración con Fira de Barcelona, se elaborará el programa de ponencias y debates, así como la lista de personalidades invitadas. Éste, el de los ponentes, fue uno de los puntos más llamativos en la primera edición del ´Smart Island World Congress´, que recibió aportaciones de 300.000 euros del Ayuntamiento, 350.000 euros del Consell y 60.000 del Govern.

Entre los participantes en la edición de este año, estuvieron el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos y altos dignatarios extranjeros como el ex presidente de Kiribati Anote Tong, una de las voces más reconocidas a nivel internacional por su lucha contra el cambio climático.

Precisamente, las tarifas que cobraron algunos de los ponentes, especialmente la de Rodríguez Zapatero, causó controversia política.

El Grupo Municipal del PP solicitó reiteradamente al equipo de gobierno información sobre los importes abonados al ex presidente socialista.