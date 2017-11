El nuevo pueblito de Deià, con 21 viviendas, estará listo en 2019

El desarrollo urbanístico de una promoción de 21 viviendas unifamiliares en Deià se materializará con todos los informes técnicos a su favor tanto del propio ayuntamiento como del departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca. Para la oposición, el proyecto denominado 'Petit Deià', que fue avanzado por DIARIO de MALLORCA, se hubiera podido evitar si el consistorio hubiera modificado su normativa urbanística, que data del año 1992.

El pueblito que proyecta la promotora Mar Capital, especializada en viviendas de lujo, contempla la ejecución de un total de 21 casas de distinto tamaño y formato en una zona del Clot de Deià que está calificada como suelo urbano según lo que establecen las Normas Subsidiarias de Deià, tal y como ha recalcado la alcaldesa del municipio, Magdalena López

El proyecto, elaborado por el arquitecto Toni Juncosa, se complementa con 21 plazas de aparcamiento y zonas comunitarias. La inmobiliaria que comercializa la promoción prevé entregar las viviendas a sus futuros dueños en el primer semestre de 2019.



Previsto en las normas



La alcaldesa explicó ayer que el proyecto que ahora se impulsa "está permitido" en la normativa urbanística de Deià y señaló que "cuenta con todos los informes técnicos favorables tanto del propio ayuntamiento como de Patrimonio del Consell de Mallorca". López señaló que las viviendas cumplen con los estándares estéticos de la zona "porque las viviendas tendrán aspecto de casas y estarán forradas de piedra".

La ejecución del bloque de viviendas denominado 'Petit Deià' se remonta a hace más de una década. Por entonces la promotora solicitó las licencias que le concedieron tanto el ayuntamiento de Deià como el Consell de Mallorca de acuerdo con la normativa. Magdalena López recordó que pese a tener los permisos en regla, la promotora acabó por desistir de las obras por lo que las licencias acabaron por tener vigencia y se decretó su caducidad. El proyecto permaneció en estado latente hasta que hace unos meses cuando la promotora de las viviendas volvió a tramitar las licencias. "Como que la normativa urbanística no ha cambiado en todos estos años, desde el ayuntamiento de Deià no nos ha quedado otra que conceder la licencia", puesto que, de no hacerlo, "nos podríamos ver envueltos en una demanda de indemnización por parte de los promotores", añadió.

Desde la oposición, el portavoz de Agrupació DEIÀ, Lluís Apesteguía, expresó su malestar por la ejecución del proyecto que cuenta con el visto bueno del ayuntamiento y el Consell. "Estamos en total desacuerdo. Las normas urbanísticas de Deià datan de 1992 y han transcurrido muchísimos años sin que hayan sido modificadas", arguyó. En este sentido, recordó que su formación ha presentado varias mociones en el pleno de Deià solicitando actualizar la normativa urbanística mediante la redacción de un plan general "pero las mociones no han pasado de ahí porque en la práctica no se ha hecho nada al respecto". Lluís Apesteguía aseguró que su partido analizará con lupa el proyecto y las licencias "y si vemos que hay algún recoveco para intentar paralizar el proyecto lo haremos". El líder de Agrupació DEIÀ afirmó además que la construcción de las 21 viviendas "no supondrá ninguna solución a la falta de vivienda en Deià".