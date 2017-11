"Debemos retomar el camino de la cordura en política"

José Fernández fue el organizador el pasado viernes del acto de presentación de la Hermandad Nacional Monárquica de España en Inca. Es el secretario nacional de expansión y desarrollo. En el salón de actos del conocido celler Canyamel nos recibe para explicarnos la razón de ser de la entidad a la que pertenece y la razón de intentar expandirla en Mallorca.

P.- ¿Qué tipo de acto han organizado en Inca?

R.- Lo que hemos llevado a cabo es un encuentro para presentar la delegación de la hermandad en Inca. Estamos satisfechos pues han asistido 130 personas.

P.- ¿Por qué es usted monárquico?

R.- Porque considero que la monarquía parlamentaria es la mejor forma de gobierno en estos momentos para España. Nosotros entendemos que la monarquía es el único sistema garante de la unidad a través del tiempo. El rey es la trasmisión de nuestra historia y es la mejor figura para ejercer el papel de imparcialidad que se necesita en el sistema político español.

P.- Pero no ha sido elegido por los españoles como si lo sería el presidente de una república.

R.- Es cierto, pero no lo es menos que el presidente de una república es un miembro de uno de los partidos que toman parte en el juego democrático; luego no es una figura imparcial. El Rey no es de ningún partido, es una figura equidistante. Por otra parte, en España tenemos muy mal recuerdo de las aventuras republicanas. Las dos repúblicas acabaron en conflictos armados.

P.- ¿Cómo nace la hermandad monárquica?

R.- La idea de la hermandad fue la de la recuperación de la monarquía a la muerte de franco. En los años 40 nace como una sociedad cívica en el Maestrazgo y pasa por diferentes etapas hasta que en 1978 ya figura inscrita en el registro del Ministerio del Interior. Una vez logrado el objetivo, que era el de restaurar la monarquía se va diluyendo y pasa de los 30.000 socios que tenía a apenas un movimiento latente.

P.- ¿Y por qué razón la reavivan ahora?

R.- Porque entendemos que es necesario que alguien retome el camino de la cordura y, desde una posición moderada, explique por qué en el 78 instauramos un régimen de monarquía parlamentaria y por qué consideramos que debe seguir así.

P.- ¿Cómo ve el conflicto catalán?

R.- Con mucha preocupación. Nosotros somos una entidad con raices en Catalunya. El fundador de la hermandad fue un catalán, alcalde de Ulldecona (Tarragona) que, curiosamente, se apellidaba Forcadell. Yo creo que en Catalunya no se ha valorado bien o que es una protesta de gente de estómago lleno. Tenemos comodidades como pocos. Tenemos el mayor autogobierno casi del mundo. Catalunya tiene mayor autonomía que cualquier estado de Norteamérica. Lo que se está consiguiendo con todo esto es enfrentar a amigos, a vecinos y a las familias.

P.- ¿Qué le parece la nueva camiseta de la selección española?

R.- La banda es azul, no morada. Pero de todas formas, si fuera así diría que es una decisión desafortunada porque en estos momentos lo que no se necesita es provocar ni crispar más.