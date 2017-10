Catalina Riera, de El Pi, se convierte en la segunda alcaldesa de la historia de Manacor

Más de dos décadas después de que Catalina Sureda (PP) accediera a la alcaldía de Manacor en substitución de Bartomeu Rosselló, ayer otro Rosselló y también del Partido Popular le cedía la vara a otra Catalina, Riera en este caso, quien bajo las siglas de Proposta per les Illes (El Pi) ostentará el cargo hasta las próximas elecciones autonómicas de 2019, en virtud del pacto firmado en noviembre de 2015 tras la moción de censura que substituyó al pacto de izquierdas.

Así las cosas, además de ser la segunda mujer que accede al máximo poder local, se convierte también en el tercer alcalde en lo que va de legislatura tras Miquel Oliver (Més-Esquerra) y Pedro Rosselló (PP), quien ayer tenía palabras de ánimo y agradecimiento hacia Riera, a quien le deseó "muchos aciertos".

Aciertos que Riera transformó en su discurso por "trabajo, honestidad y diálogo", argumentado que será el contacto con los vecinos el principal motor a partir del cual desempeñar su labor durante el años y medio largo que le queda por delante, "porque el pueblo no quiere discusiones sino trabajo". "También trabajaré por el consenso, para tender puentes con todos los concejales de esta corporación para un objetivo común".

Apoyos



La sesión extraordinaria del pleno comenzó puntual, a las once de la mañana. Media hora antes los principales exponentes tanto del partido saliente como los del entrante se situaban estratégicamente para mostrar su apoyo. Jaume Font, presidente de El Pi, estuvo escoltado por su secretario general, Josep Melià y por distintos alcaldes y concejales del partido regionalista que no se quisieron perder la cita. Quien no estuvo presente sin embargo fue el exalcalde manacorí durante doce años, Antoni Pastor.

Por parte del PP, su vicepresidente portavoz y alcalde de Santanyí, Llorenç Galmés, excusó la ausencia de Biel Company, quien ayer se encontraba con la junta de la formación en Eivissa.

El portavoz de Agrupació Independent de Porto Cristo (AIPC), Joan Gomila, quien prometió "lealtad, compromiso y ganas de seguir trabajando" por el pacto de centroderecha, presidió un pleno en que además de la de Riera, se presentaron las candidaturas de Miquel Oliver (Més-Esquerra), Núria Hinojosa (PSOE) y Carles Grimalt (Volem), las cuales no alcanzaron los apoyos necesarios, pero que desearon mucha suerte a la nueva alcaldesa.