El silencio murió hace quince años en Manacor

Explosión musical. En sus tres lustros de existencia, Renou Col·lectiu ha organizado más de cincuenta espectáculos musicales que han dinamizado la escena local

Han pasado ya quince años desde que murió el silencio en las calles de Manacor, históricamente dinámicas y efervescentes desde el punto de vista cultural. Corría el año 2002 cuando un grupo de jóvenes, en su mayoría músicos, decidieron dar un paso al frente para recuperar los días de gloria de la 'movida' de los años 90, cuando se decía que no había calle en Manacor en la que no ensayase un grupo musical. Así nació la asociación Renou Col·lectiu, con la voluntad de "reactivar la escena de conciertos en directo", según explica Toni Muntaner, su primer presidente.

Todo empezó, cómo no, con los Ramones. La muerte de su cantente, Joey, llevó a un grupo de jóvenes a organizar un concierto de homenaje a la banda de punk-rock con la participación de los grupos locales. "Entonces, decidimos que, en vez de montar un único concierto, sería mejor crear un colectivo para promover más actuaciones", recuerda Muntaner. La Torre dels Enagistes fue el escenario en 2002 de aquel primer espectáculo promovido por Renou Col·lectiu en la que grupos consolidados como Tots Sants o Fora des Sembrat, además de otras bandas no tan experimentadas, interpretaron originales versiones del cuarteto de Queens.

Punto de partida



Fue el punto de partida para el recién constituido colectivo, que demostró, una vez más, la vieja máxima del punk del 'háztelo tú mismo'. Con pocos medios y voluntad se puede llegar lejos. Entonces pocos imaginaban que vendrían quince años de gran actividad musical, con la presencia de grupos nacionales e internacionales, veteranos y noveles, que sin la insistencia y las ganas de los jóvenes 'renouers' no habrían hecho escala en la capital del Llevant. El Ayuntamiento ha colaborado económicamente en muchas de las actuaciones, pero también "nos han puesto muchas pegas, sobre todo en el primer concierto", apunta el expresidente.

Desde 2002 hasta nuestros días han pasado por Manacor músicos como John Mayall, Molotov, Asian Dub Foundation, Muchachito Bombo Inferno, Toy Dolls, Balkan Beat Box, Mastretta, Susana Rinaldi, Carlos Jean, La Excepción, O'Funkillo, Raimundo Amador o Def Con Dos, por citar algunos de los más representativos. Han sido más de cincuenta espectáculos en diferentes formatos que han contribuido a recuperar el apetito musical en la ciudad y por extensión, en toda la isla, ya que Renou Col·lectiu es una marca reconocida en el ambiente cultural isleño que ha inspirado a otra gente a seguir los mismos pasos asociativos, asumiendo el relevo del dinamismo cultural.

Los responsables de Renou guardan en la memoria multitud de anécdotas nacidas del contacto directo con los músicos y no tanto con sus representantes. Han tenido el privilegio de asistir a conciertos improvisados, en 'petit comité', después de una buena cena con artistas como Raimundo Amador ("vale más no contar las anécdotas con él", apunta Muntaner entre risas), Malevaje o Mastretta, con los que compartieron un día de playa. Otras estrellas, como John Mayall, les decepcionaron por su carácter esquivo. "No quería ni hacerse fotos con nosotros", recuerda.

También hay que atribuirles la capacidad casi visionaria de contratar a grupos entonces desconocidos que ahora han alcanzado el estrellato. "Es el caso de Astrio (antes Asstrio), que vinieron por 300 euros y fueron muy buenos; poco después volvimos a llamarles y ya nos dijeron que hablásemos con su manager".

Hoy Renou Col·lectiu también ha experimentado un relevo generacional. Su actual presidente, Carles Pascual, explica que desde hace unos años ya no se reclama el pago de una cuota a los socios. "Durante la crisis vimos que no era viable", apunta. Hoy la filosofía es diferente e igualmente legítima: "queremos montar pocos conciertos y bien hechos". Han sido quince años muy prolíficos en los que solo hay que añadir un pero: Manacor sigue sin contar con una sala de conciertos óptima, una de las históricas reivindicaciones del colectivo.

Renou Col·lectiu celebra su quince aniversario hoy sábado en Manacor con un macroconcierto en el que participan numerosas bandas locales. Como en la 'movida' de los años 90.