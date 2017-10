Calvià aplaza la activación del PGOU ante la falta de consenso de la izquierda

De momento, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calvià no echará a andar. Ante las reticencias que había provocado el avance del documento entre sus socios de la izquierda, el gobierno municipal dirigido por el alcalde socialista Alfonso Rodríguez Badal ha decidido aplazar el debate sobre el avance del PGOU, que, en teoría, debía celebrarse en el pleno de mañana por la tarde.

El Ayuntamiento ha anunciado hoy que al avance a partir del cual se iniciará un periodo de exposición pública se debatirá en un pleno extraordinario durante el próximo mes de noviembre, con la "voluntad", se justificó la administración, de "ofrecer más tiempo a los grupos municipales para que puedan analizar con mayor margen los documentos".

La rectificación del gobierno municipal con predominio del PSOE se produce después de que tanto su único socio de gobierno, Fernando Alcaraz (Sí Se Puede), y Esquerra Oberta de Calvià, que apoyó la investidura del alcalde pero no entró en el gobierno, expresasen públicamente su descontento porque no se les tuvo en cuenta a la hora de elaborar este documento inicial. Alcaraz llegó a afirmar que era "grave" que no se le hubiese consultado.



En este escenario político, el equipo de gobierno corría el riesgo de perder hoy la votación y arrancar con mal pie la tramitación de un texto clave de la legislatura. Para la aprobación de este tipo de documentos, se necesita mayoría absoluta –13 votos– y no basta con una mayoría simple.

Los 10 ediles socialistas necesitaban, en consecuencia, los tres apoyos de sus socios de investidura, teniendo en cuenta que ni Ciudadanos ni el PP ni la concejal no adscrita estaban por la labor de dar el sí al avance.

La nota oficial difundida hoy por el Consistorio no hizo referencia a estas discrepancias y puso el acento en la intención de la administración de poner el mayor número de facilidades para debatir este documento, pese a que, al tratarse de un trámite muy inicial, "no es obligatorio que pase por aprobación del pleno".

"La voluntad es que se pueda debatir públicamente en sesión plenaria y no en junta de gobierno", remarcó el Ayuntamiento.