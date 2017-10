El alcalde de Manacor tilda de "asquerosa" a la oposición, que le llama "llorón"

Alta tensión fue la que se vivió ayer en el pleno del ayuntamiento de Manacor, con un airado cruce de reproches entre el alcalde del PP, Pedro Rosselló, y el grupo opositor Més-Esquerra cuando éstos, conscientes de que el próximo día 28 la vara cambia de sus manos a las de Catalina Riera (El Pi), le preguntaron por una valoración de su gestión durante los dos años en que ha ocupado el cargo. "Es una pregunta muy genérica, así que les responderé igual... hago un balance positivo".

Fue entonces cuando la coalición (que ganó las elecciones municipales en mayo de 2015, pero que fue substituida a través de una moción de censura en noviembre de ese año) hizo su propia valoración del trabajo de Rosselló: "Posiblemente usted haya sido el alcalde más inexistente que ha habido", señalaba Miquel Oliver (quien ocupó durante esos primeros meses la alcaldía); "ha dejado pasar el tiempo levantando el mínimo polvo posible, por lo que, por poco que haga, la señora Riera lo hará mucho mejor". "Ha sido un auténtico llorón que ha decepcionado sobre todo a su partido".

El alcalde, ya tenso después de una anterior intervención de otro de los concejales de Més-Esquerra, Joan Llodrà, en que le llamaba a él y a su equipo de "inútiles" por haber decidido externalizar en una empresa privada el trabajo de contestar 22 alegaciones del catálogo de caminos, saltó enfadado: "No pierda las formas porque este pueblo no se lo merece. Están haciendo una oposición asquerosa, en un tono destructivo. He dicho que considero que mi gestión ha sido positiva y que dos años en la administración no dan tampoco para mucho".

Dirigiéndose de nuevo a Oliver, le recriminó que: "Usted si que no será recordado por lo que hizo, ya que en 144 días solo prohibió un concierto militar en Manacor y poco más". "Yo entiendo que estén dolidos y que aún se acuerden de la moción de censura, pero creía que ya lo tenían superado. Solo saben hacer daño y meter el dedo en la llaga".

Oliver sentenció que la moción de censura no fue por una cuestión política sino "por las sillas", a lo que el alcalde respondió que fue para "mejorar la gestión que ustedes estaban llevando a cabo".

Hay que recordar que el próximo 24 de este mes está programado un pleno extraordinario de renuncia de Pedro Rosselló, y el 28 otro en el que será relevado por Catalina Riera.