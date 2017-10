La fiesta otoñal de los pájaros

S´Albufereta constituye un singular paraje donde multitud de aves encuentran refugio temporal y otras muchas una residencia y lugar de cría permanente

S'Albufereta es una zona húmeda enclavada entre los términos municipales de Alcúdia y Pollença. La desembocadura del caudolaso torrente de Rec y, de los tres flujos menores de los torrentes de la Font de Mal Any, de Can Roig y de can Xanet inundan un extenso prado que fue declarado Reserva Natural en 2001.

Es un auténtico vergel para multitud de aves, especialmente las acuáticas, pero también para una gran cantidad de pequeños pajarillos. Así pues la conselleria de Medio Ambiente eligió este fin de semana dicho paraje para conmemorar el Día Internacional de las aves, y lo hizo con una interesante visita guiada por el ornitólogo Manuel Suárez, quien mostro a los participantes las peculiaridades y el comportamiento de pequeñas aves paseriformes en la época otoñal.

Suárez dispuso redes japonesas a lo largo de un camino situado junto a can Cuarassa para atrapar a algunas de estas aves y así poder mostrar sus peculiaridades a los asistentes, al tiempo que procedía a su anillado y estudio.

De estos anillamientos y recogida de datos, que se organizan de forma periódica en el lugar, derivan sorprendentes resultados como el de que el número global de aves presentes en el hábitat se ha multiplicado por diez desde que se protegió.

En la jornada se pudo conocer a la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) y alguna de las peculiaridades propias de las poblaciones de Mallorca; como que muchas hembras, que en otros lugares no tienen la cabeza negra como los machos sino pardogrisácea, aquí sí tienen la cabeza negra y para distinguirlas se debe recurrir muchas veces a otros parámetros como el peso y la longitud de las plumas remeras.

Otro de los residentes abundantes en s'Albufereta es el ruiseñor bastardo (Cettia cetti). Se trata de un buen insectívoro que complementa su dieta con bayas silvestres, al igual que la curruca, referida anteriormente.

Entre las aves que cayeron en las redes japonesas para su anillado se vio también algún verderón (Chloris chloris), que a diferencia de los anteriores basa su dieta mayoritariamente en semillas, aunque también consume algunos insectos rastreros como hormigas, arañas y escarabajos. Es una ave más fuerte que las mencionadas hasta ahora y presenta un plumaje amarillo verdoso



El petirrojo

Una de las sorpresas para los asistentes fue la afirmación de Suárez de que "desde hace unos 5 ó 6 años se ha detectado que hay parejas de petirrojo (Erithacus rubecula) que se reproducen en la isla". Se ha detectado este inusual comportamiento en los términos municipales de Banyalbufar y Escorca. El petirrojo es una ave migratoria que acude a ivernar a Mallorca y que en verano se va hacia el norte.