Seis 'balcones' privilegiados para conocer toda la costa de Llucmajor

Seis miradores, media docena de vistas privilegiadas desde donde contemplar el mar y la costa de Llucmajor de forma relajada y placentera. Este es el objetivo del área de Turismo del Ayuntamiento, que ha creado una ruta por los puntos referenciales de Son Verí, des Delta, sa Torre, Badia Blava, Badia Gran y Cala Pi.

Además, en cada uno de los miradores se ha colocado una imagen donde se señalan y explican los puntos más destacados que se pueden ver desde allí, en catalán, castellano, inglés y alemán. Asimismo, el proyecto también ha tenido en cuenta las nuevas tecnologías y los miradores están posicionados en Google Maps y con un código QR para dispositivos móviles que ofrece la ubicación.

La concejala de Turismo del consistorio llucmajorer, Lucía Escribano (PSOE) explica que "lo que hemos hecho es señalizar y facilitar información detallada, en lugares de nuestro litoral que ya eran visitados como miradores por parte de la gente que vive en los núcleos y que los conoce", y que con esta iniciativa serán reconocidos en el resto de Mallorca "y por parte de los turistas que nos visitan para que también puedan disfrutarlos".

Calas y playas

Con esta Ruta de Miradors "queremos promocionar de paso las dieciséis calas y playas que tenemos catalogadas y con certificado de calidad ISO14001", recuerda; "Esta ruta se puede hacer individualmente en bicicleta o en cualquier otro transporte particular. También la promocionaremos con excursiones nuevas y zonas alternativas que se pueden explorar en nuestro extenso término municipal", apunta Escribano, que añade que desde el punto de vista turístico, "estos miradores y las excursiones que proponemos, tienen la ventaja de que no cierran y no están condicionados por las estaciones del año. Queremos atraer un turismo que busque algo diferente del sol y playa y que se mueva por otros lugares del término municipal".

En cuanto a la promoción, el Ayuntamiento contará con la colaboración de la Asociación Hotelera, así como a través de revistas especializadas y agencias turísticas de Mallorca.

Qué se puede ver

Desde el mirador de Son Verí Nou se puede observar prácticamente toda la Bahía de Palma, la ciudad y la Serra de Tramuntana. A la derecha queda el Club Náutico de s'Arenal y el núcleo costero, la zona turística más importante del municipio.

Des Delta podemos ver el Cap Blanc (donde termina la Bahía de Palma), la urbanización de Tolleric y el Cap de Regana. También observamos la costa de Calvià, el Puig des Galatzó y el cap Enderrocat, antigua batería de costa hoy convertida en el Hotel Cap Rocat.

A la derecha se observan también restos de las antiguas canteras de piedra arenisca. Hacia la derecha y a pocos minutos se encuentra Cala Vella

Desde el de Cala Pi vemos la torre del mismo nombre, construida en 1663 para prevenir los ataques piratas que se sucedían en la costa mallorquina. Tiene una altura de 10,2 metros y está situada a 19,5 metros sobre el nivel del mar. Se observa también la entrada a cala Beltran, accesible desde la playa de Cala Pi y en la que presumiblemente desembarcó el temido pirata turco Barbarroja en el siglo XVI. Desde aquí es accesible la cala, que cuenta con una pequeña playa y un típico embarcadero. Incluso se puede ver el Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

El alcalde Bernadí Vives junto a la concejala de Turismo, Lucía Escribano. ayuntamiento

Desde el mirador de Sa Torre se puede contemplar Palma y parte de la costa de Calvià, el castillo de Bellver y el puerto, además de la parte suroeste de la Serra de Tramuntana. También se ve sobre los acantilados, la urbanización de Tolleric, y más abajo, en la misma zona, restos de la actividad de extracción de piedra. Se trata de las canteras de la Seu, ya que de aquí se extrajo parte de la piedra para construir la catedral.

Del de Badia Blava hacia la derecha se ve la costa hasta el cap Enderrocat y al fondo la Serra. Del mismo modo se aprecia la pequeña cala Vella. Finalmente desde el de Badia Gran se aprecia la catedral palmesana y el Puig des Teix, al pie del cual se encuentra el pueblo de Valldemossa.