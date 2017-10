Guía para no quedar ´atrapado´ por el triatlón de Peguera

Peguera acoge el sábado una nueva edición del evento deportivo del año en el municipio: la Challenge Peguera-Mallorca, un triatlón internacional. Como sucede cada año, la celebración del evento ocasionará varios cortes de circulación y restricciones de aparcamiento en algunos de los principales núcleos del municipio.

Éstas son las calles que se cortarán. Las vías que se cerrarán al tráfico en Peguera entre las siete de la mañana y las seis de la tarde son: Boulevard de Peguera desde rotonda de Casa Pepe hasta los Almendros // C/ Malgrats hacia

boulevard // C/ Palmira // C/ Torà hacia boulevard // C/ Gavines hacia boulevard // C/ Niza hacia boulevard // C/ Turó hacia boulevard // C/ Platja hacia boulevard // C/ Pasarells hacia boulevard // C/ Dofí hacia boulevard // C/ Ratolí // C/ Sebetlí// C/ Pinaret // C/ Roser hacia boulevard // C/ Pau Casals (hasta las 15.30 h) // Carretera Peguera-Es Capdellà Ma-1012.

A continuación, las rutas que aconsejan utilizar para entrar y salir de Peguera. La ruta uno (en el entorno del polideportivo): Mallorca // Puxet // Baix // Cabrera //Ibiza (subida) hacia Iglesia // Casal de Peguera // Pins // vía circunvalación, dirección Atalaya // Boulevard //Camp de mar // PALMA/ANDRATX. A partir de las 15.30 horas , se abrirá la salida de Peguera desde la Calle Monte hacia Autopista Ma1. La ruta dos, en el centro de Peguera: Eucaliptus // Atalaya // Rotonda Casa Pepe // Boulevard // Camp de Mar:PALMA–PEGUERA Ma1; entrada a Peguera por salida 23 " Cala Fornells", vía de circunvalacion. Ruta tres, en la zona de Hapimag-Los Almendros: Gavines // Romana // itinerario ZONA 2.

En es Capdellà, éstas son las calles que se cortarán al tráfico, entre las 9.30 y las 13.30 horas: C/ Platges y accesos // C/ Major completa // Av.de Calvià // C/ Iglesia tramo Ametlers a C/ Major // Carretera Peguera-Es Capdellà Ma-1012 //Carretera Es Capdellà-Calvià Ma1015 cerrada al tráfico desde las 9.30 a las 14 h // Carretera Vella Es Capdellà // Acceso a la Vall Verda a la Ma-1012. La salida de los vecinos de la Vall Verda se realizará por el camino de Sa Coma hacia la Carretera Es Capdellà Andratx Ma-1031 (Sa Coma).

En Calvià vila se cortarán las siguientes calles, entre las 9.30 y las 14 horas: Av. es Capdellà // C/ Mofarès acceso a Av. es Capdellà // C/ de la Costa acceso Av. es Capdellà // C/Can Morey acceso a Av. es Capdellà // C/ Moncadas

acceso a Av. es Capdellà // C/ Major íntegramente// C/ Jaume III acceso a C/ Major // C/ Costeta dela Música acceso C/ Major // C/ Curt en su acceso a Calle Major // C/ Can Marsal acceso a C/ Major // C/s´Era tramo acceso a C/ Major // C/ Pontet desde Av.es Capdellà a Camino Son Pillo // Camino Son Pillo íntegramente hasta la rotonda de Son Bugadellas, todos los accesos vecinales al camino Son Pillo permanecerán cerrados. // Carretera Capdellà-Calvià Ma-1015 cerrada al Tráfico de 9.30 a 14 h. // Carretera Calvià Puigpunyent Palma Ma-1016 cerrada al tráfico desde Calvià Vila hasta cruce del Coll des Tords.

En Sa Porrasa, Son Ferrer, Santa Ponça y El Toro se cortarán las siguientes calles: Carretera Cala Figuera, sentido entrada desde rotonda Cala Figuera // Son Ferrer, el Toro, sentido de circulación hacia nova Santa Ponça y Santa Ponça. // Via Penyes Rotges // Vía Jaume I en su tramo Penyes Rotges // Puig de Galatzó // C/ Sil// Vía de s´Hort // Bartolomé Rosselló Planas // Ramón de Moncada en su tramo de Bartolomé Rosselló Planas a rotonda Talleres Marcos.

En el polígono de Son Bugadelles, las siguientes calles estarán cerradas entre las 10 y las 14.30 horas: todos los accesos al Camí de Son Pillo desde la rotonda de Son Bugadelles a la rotonda de Cala Figuera. Para entrar y salir de este polígono se deberá utilizar la rotonda de Son Thomàs (la de la gasolinera BP).