Los partidos abren el debate sobre la excesiva duración de los plenos

Diez horas y 13 minutos. Ésta es la duración que tuvo el último pleno municipal de Calvià; un récord de la legislatura, que obligó a que la sesión tuviese que dividirse en dos días (jueves y viernes de la semana pasada). Los diferentes grupos políticos coinciden en la necesidad de acotar el debate para que no se prolongue tanto y algunos, de hecho, proponen limitar el número de mociones presentadas por cada partido.

"Está claro que tantas horas de duración provocan inevitablemente la pérdida de atención de los ciudadanos, siendo éste el efecto contrario al que se pretende conseguir", opina la regidora no adscrita, Isabel Manresa.

Esta concejal asegura que habría que ser más "mesurados" con el número de mociones por pleno. "No tiene mucho sentido que un solo grupo municipal presente entre cinco y siete mociones mensuales sistemáticamente. Sería mejor limitar el número y más centradas en el municipio", argumentó.



12 mociones

El portavoz del Grupo Popular, José Manuel Ruiz, recordó que ellos ya hicieron la propuesta al equipo de gobierno de limitar a dos el número de mociones impulsadas por cada partido en el pleno, lo que no se ha cumplido.

En este sentido, puso el ejemplo de la última sesión plenaria en la que se debatieron 12 mociones: dos del PSOE; dos del PP; seis de Esquerra Oberta y una de la edil no adscrita. El debate se tuvo que interrumpir el jueves por la noche y reanudar el día siguiente a las nueve de la mañana. En el debate, Ruiz reiteró también al gobierno municipal que se reconsidere el horario de tarde de las sesiones –acordado en esta legislatura–, ya que, según afirmó, no ha motivado un incremento de la participación ciudadana.

Se mostró también partidario del horario diurno el edil de C´s, Carlos Tarancón. Así, afirmó: "Hacer los plenos por la tarde ha sido un rotundo fracaso, y más cuando se retransmiten en directo por Youtube. Nadie se queda más de dos horas, ya que las sesiones se hacen eternas. Se llega a hablar del mismo punto hasta una hora".

En este punto, discrepó el portavoz municipal, Andreu Serra (PSOE), quien sostuvo que celebrar los debates por la tarde y con streaming "siempre tuvo y tiene la intención de acercar el pleno a la ciudadanía". En su opinión, la cuestión clave es que el debate debería volver a centrarse en "lo que realmente interesa a nuestros ciudadanos y dar especial relevancia a los temas o asuntos que son competencia propia de ellos". "Volver a centrarnos en Calvià y que tratemos fundamentalmente lo que es competente", agregó.

"Además, se deben respetar los turnos y los tiempos, ya que no somos conscientes de que las redundancias o debates eternos sobre un mismo tema hace que se pierda el interés de los vecinos", apostilló el portavoz municipal.

"A nosotros no nos molesta que los plenos se alarguen si es para hacer un debate interesante. El problema es que haya bronca y que el debate degenere en algo que no interesa a nadie. Es que a veces hay mociones donde la gente no debate sobre la moción, sino sobre temas que no tienen nada que ver", manifestó, por su parte, el regidor de Esquerra Oberta de Calvià Rafel Sedano, quien, no obstante, sí que consideró que podría hacerse una reflexión sobre el número de mociones que presenta cada grupo al debate plenario.

Sobre este tema, Tarancón lamentó que algunos partidos presenten de forma constante mociones que "no tienen absolutamente nada que ver con los problemas reales del municipio", lo que, aseguró, enreda aún más el debate.