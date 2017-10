Marina Salom: "Bailando me rompí el tobillo y, de la adrenalina, no me di ni cuenta"

Bailarina. Camina con las puntas de los pies desde muy temprana edad, pues ya con tres años tenía deseos de bailar. Su madre la inscribió en algunos deportes que no le satisfacían. Con diecisiete años obtuvo el premio extraordinario de danza clásica del Conservatorio de Palma, y ahora con veintiuno ve su futuro encima de los escenarios.

Maria está muy orgullosa de su vocación y vive para ello. Nos recibe y nos cuenta entusiasmada sus vivencias e inquietudes. No duda incluso en dar unos pasos, y demostrar la flexibilidad de su cuerpo, fruto de un ejercicio espartano.

-¿Cómo empezó todo?

-Cuando tenía tres años ya era un culo inquieto, y mi madre decidió inscribirme en algunos deportes, pero ninguno de ellos me gustaba y me cansaba muy fácilmente. Un día, Lluïsa, mi profesora de educación infantil, le dijo que algo tenía cuando bailaba, le hizo gracia y decidió que probara la danza. Buscó colegios de baile, y me inscribió en la escuela de danza Rosemary Rehm de Palma. Me cuenta que el primer día salí llorando de clase de lo mucho que me gustó. Estuve allí hasta los siete años, cuando hice las pruebas de ballet, español y danza contemporánea para entrar en el conservatorio de Palma, y fue así como empecé mi carrera de bailarina.

-Siendo tan pequeña? ¿Quién le introdujo en el mundo del baile?

-Empecé en el conservatorio con siete años. Entramos unos veinte alumnos y al final terminamos cinco. Cuando terminé el grado elemental, y empecé el grado medio, tenía que pasar una pruebas. En ese momento ya te especializabas, tuve dudas de si hacer español, porque me encanta, pero me decidí por el ballet. Primero me especialicé en danza clásica ,aunque también hacia asignaturas como historia de la música, danza, danza de carácter y folclore ... claro, me evaluaban a final de cada trimestre y a final de curso. Me gradué con 17 años, en el Grado profesional de Danza, especializado en danza clásica. Ese mismo año me otorgaron el premio extraordinario de danza clásica de fin de grado.

-¿Cómo se dio cuenta que quería dedicarse profesionalmente?

-Me di cuenta que quería dedicarme a esto cuando a los trece años, un profesor de matemáticas, me dijo que me planteara dejar la danza ,ya que si fuera así rendiría mucho más en mis estudios. En ese momento me di cuenta que si me dieran a elegir, entre una cosa o la otra, hubiera elegido la carrera de bailarina. Le estaré siempre agradecida ya que desde ese momento yo lo tuve claro.

-No debía ser fácil compaginar sus estudios con el grado de Danza?

-Terminaba el colegio a las dos o las tres, mi madre me recogía, comía de tupper, me cambiada en el coche y así de lunes a viernes. Cuando estudié el bachillerato especializado en artes escénicas, música y danza, lo compaginaba con mi carrera de danza.No fue fácil, llegaba a las diez de la noche, me duchaba, cenaba y me ponía a estudiar, porque además de las nueve asignaturas del instituto tenía exámenes en el conservatorio y muchos me coincidían el mismo día. Eso ahora lo recuerdo como un reto divertido, pero en esos momentos estaba viviendo un caos.

-¿Quiso seguir tras finalizar en el conservatorio?

-Siempre quise entrar en la academia Royal Ballet School of Antwerpen de Bélgica un curso impartido entre otros por Amanda Bennetti y Natalia Korneeva. El verano que terminé el grado me preparé durante un tiempo la audición, envié mi currículum, rellené formularios, fotos, videos... sabía que el nivel era alto y había muchísima competencia, ya que se presentaban unas mil personas y elegían a cien, fui una de las seleccionadas. Fue una experiencia bastante dura, la alimentación era muy estricta y las horas de descanso también. Pero crecí personalmente y fue inolvidable. Luego entré dos años en la academia Pasodos Dance Company. Esta compañía contrata a bailarines clásicos de todo el mundo, y dan a sus alumnos la oportunidad de bailar con ellos. Actué en el Teatro Principal de Palma, representando El Cascanueces de Tchaikovskay, bailé con Daniil Simkin y Rioko Yagyu. Ese mismo día me dieron el premio extraordinario de clásico. Lo tuvo que recoger mi madre, ya que yo estaba actuando. También obtuve la beca por mérito para el "XXI Curso Internacional de danza", en el Instituto Universitario María Alonso.

-¿Cómo es su día a día?

-Ahora estoy cursando, el último año del grado Coreografía e interpretación de danza clásica en el Conservatorio Superior de Madrid María de Ávila. Empiezo a las ocho de la mañana hasta las dos del mediodía, y luego toda la tarde. En Madrid he tenido muchas oportunidades, también estoy haciendo muchas audiciones en escuelas de toda Europa, las últimas fueron en la compañía Preljocaj en La Provenza de Francia y en NDT (Netherlands dance Theatre) de Holanda, que es la compañía con más nombre de Europa.

-¿Algún día pensó en dejarlo?

-Cuando estaba en el conservatorio tuve malas experiencias, y pensé que un día no podría más. Si no tenías el apoyo de los profesores y del grupo, no era fácil. Estabas todo el día ahí, mis compañeras y mis profesores se convirtieron en mi otra familia.

-¿Podría contarnos alguna anécdota?

-Sobre el escenario me he equivocado muchas veces, y soy consciente de ello, pero hubo una vez que no se me olvidará nunca. Montamos un baile basado en la película El ritmo del éxito, es un film que a mi profesora y a mí nos encantaba, y decidimos hacer esa coreografía. Al principio empezaba muy clásico, con puntas, y terminaba con un baile muy contemporáneo. Salimos mi compañera y yo haciendo la introducción, teníamos que dar la vuelta por detrás del escenario y volver a salir cambiadas. Pero estaba tan oscuro y lleno de material que no veíamos nada. Había chismes y me di un golpe que me dejó sin respiración. Abrimos una puerta y salimos a la calle. No sabíamos dónde estábamos. Me caí, no sé cómo nos volvimos a encontrar y volvimos al escenario. Improvisamos todo el baile que quedaba, al final cuando terminé la actuación caí al suelo en picado, y me rompí el pie. Con la adrenalina ni me di cuenta, noté el dolor cuando se me enfrió el cuerpo.

-¿Cómo proyecta su futuro?.

-Me gustaría bailar hasta que me canse o el cuerpo aguante. El año que viene, cuando termine el grado en Madrid, me encantaría entrar en alguna compañía de baile, en la que me sintiera a gusto. Aquí hay muchas oportunidades y sino, al viajar tanto, no me importaría vivir en otra ciudad. Eso sí, tengo pendiente estudiar Fisioterapia y, cuando ya no pueda ser bailarina, enseñar todo lo que he aprendido a mis alumnos.