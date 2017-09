El hallazgo del valioso ámbar gris se documenta por primera vez en Balears

Aunque la presencia de cachalotes en Balears no sea una rareza, sí que lo es el hallazgo de ámbar gris, el codiciado producto que el mamífero segrega y que se utiliza sobre todo en alta perfumería. Unas piedras tan raras y valiosas que pueden llegar a cotizarse a 80.000 euros el kilo. De hecho es la primera vez que se documenta en las islas. No hay referencias anteriores publicadas, ni constancia de que ningún pescador hubiera encontrado restos o los difundiera públicamente.

Tal y como adelantaba ayer Diario de Mallorca, dos jóvenes de Cala Millor hallaron, tras las últimas tormentas del 15 de septiembre, varios trozos del preciado material en una cala cercana a Porto Cristo. En total casi un kilo y medio de unas masas grisáceas (fácilmente confundibles con piedras comunes) con una características muy peculiares: su fuerte olor las delata, así como su escaso peso que hace que floten en el agua marina y su textura encerada que hacen que el ámbar arda al entrar en contacto con una llama o un material caliente, desprendiendo una especie de aceite, que en cosmética se utiliza para fijar los olores; de ahí su alto valor.

Para la directora del Centro Oceanográfico de las Balears, Salud Deudero "se trata de algo excepcional. Que yo tenga conocimiento no ha habido otro caso o al menos no se ha tenido constancia de él"; y reconoce que no ha podido tener tampoco en sus manos hasta el momento ningún trozo de ámbar gris. Lo que sí es más frecuente, explica, es la presencia de cachalotes en las islas y más concretamente en el sur de Cabrera.

"Existen diversos estudios que periódicamente se van realizando, sobre todo por parte de asociaciones como Tursiops" o como el reciente de la Universidad de Alcalá de Henares, cuyos expertos colocaron micrófonos submarinos para calcular, indirectamente y a través de los sonidos la densidad de individuos en la zona.

Precisamente uno de los mayores expertos en cetáceos en Balears y presidente de Tursiops, el biólogo Txema Brotons, señala que el avistamiento de cachalotes es habitual en el Mediterráneo occidental, y que las Balears "son el punto más importante a nivel ecológico" en la zona. "En la campaña de este pasado verano hemos conseguido fotografiar a más de un centenar de ejemplares".



Animal protegido

"Sin embargo, no tengo constancia de que en Balears se haya encontrado alguna vez ámbar gris. Por lo que he podido ver, podría ser que lo que han encontrado los jóvenes de Cala Millor efectivamente lo sea, pero debe ser confirmado". Además, Brotons apunta que tiene sus dudas sobre la posible comercialización del producto (procedente de las secreciones de la bilis del animal, tras un proceso de digestión muy complicado); "el cachalote es un animal protegido y también lo que se pueda obtener de él".