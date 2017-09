La célebre 'Festa del Botifarró' reaparecerá el 7 y 8 de octubre

Una de las citas tradicionales más genuinas del calendario turístico de Mallorca fue, en los últimos 50 años, la Festa del Botifarró de Sant Joan, promovida por la emblemática Penya Motorista si bien con altibajos, diferentes organizadores al frente, etc. En 2016 no hubo convocatoria pero en el pleno del ayuntamiento de Sant Joan celebrado anteayer se informó de que este 2017 sí que habrá evento de nuevo. Será los días 7 y 8 de octubre y como 'encargado' figurará el club deportivo Just Just (dispone de páginas en Facebook sobre las disciplinas de vóley y fútbol sala además de la propia web www.justjustsantjoan.com).

Aparte de comida y bebida se anuncia que también habrá conciertos y animación constante.