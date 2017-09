El pleno de Marratxí rebajará la contribución a los vecinos en 574.937 euros

El pleno de esta noche tratará la rebaja del tipo impositivo del IBI que pagan anualmente los vecinos de Marratxí. La propuesta es pasar del 0,47% actual al 0,44% para el próximo año.

Los tres partidos que forman el equipo de gobierno (Més, PSOE y Som Guanyem) explicaron ayer los pormenores. Antes de tomar la palabra Miquel Cabot, edil de Hacienda, el alcalde, Joan Francesc Canyelles, explicó que esta decisión era una de las prioridades establecidas en el pacto firmado tras las elecciones.

Miquel Cabot argumentó que tras un amplio estudio se ha tomado la decisión de bajar el tipo impositivo con lo que el consistorio dejará de ingresar unos 574.937 euros anuales. Según explicó, esta rebaja representará un 6,38% sobre el recibo vecinal, dando unos ejemplos de ahorro, los cuales van desde 4,94 a 75 euros anuales, dependiendo del valor catastral de las viviendas.

Viviendas



Esta rebaja solamente afecta a las viviendas, tanto en urbano como en rústico, quedando con el mismo porcentaje el IBI de locales comerciales: el 0,57%, y los de edificios oficiales que (como colegios, o el hospital de Son Llàtzer, entre otros) continuará al 0,88%.

No obstante, algunos vecinos han recibido cartas con una valoración que supone un incremento en lugar de una rebaja. El alcalde explicó ayer que no es porque se haya solicitado ninguna revisión de los valores. Canyelles dijo que se ha actualizado el censo de solares, y en los que figura algún nuevo elemento (por ejemplo una piscina) que no se hubiera dado de alta en su momento, se ha incorporado ahora, lo que supone un incremento del valor catastral de mismo que únicamente afecta a los solares.