El GOB arremete contra el Govern por autorizar la caza de tordos en 'colls' de Son Real

Desde ayer y hasta este viernes (29 de septiembre) se pueden presentar en las oficinas de la finca pública de Son Real (Santa Margalida) las solicitudes de autorización para la caza de tordos o zorzales ( Turdus philomelos) en 35 colls durante la temporada de caza 2017-2018.

El GOB se ha manifestado en contra de esta resolución. En un comunicado manifiesta: "Hace dos meses que nos dirigimos al conseller de Medio Ambiente solicitándole que no fuera autorizada la caza de aves migratorias en la finca pública tal y como se permitió el año pasado, pero ha quedado clara su nula receptividad a nuestra petición".

Los integrantes de la organización ecologista esgrimen algunas razones que, a su entender, deberían ser tomadas en consideración. "Recordamos que Son Real se compró con dinero procedente de la ecotasa, abonada por turistas que en su inmensa mayoría proceden de países donde la caza de los tordos está prohibida, y que lógicamente no entenderían que con su aportación, que se tenía que dedicar a la protección del medio ambiente, se facilitara la caza de aves migratorias".

"Consideramos que las fincas públicas se deben dedicar a usos conservacionistas y al goce público, pero no a actividades cinegéticas. Por eso insistimos en nuestra reclamación a Medio ambiente para que desista de autorizar la caza de tordos en la finca pública de Son Real".

La opinión no es compartida "en absoluto" por la Asociación Balear de Entidades de Caza (ABEC) que aglutina a las sociedades de cazadores sociales. Pedro Vanrell, presidente de la entidad, manifiesta al respecto que "se está hablando de una modalidad de caza tradicional de las Illes Balears como es la de colls, por tanto no asistimos a una actividad cinegética cualquiera sino a una actividad humana particular de nuestra cultura que también se debe proteger". Vanrell agrega que "además es un arte muy selectivo, muy bien reglamentado, con un número de piezas establecido y por el que los cazadores pagan un canon, muy al contrario que los integrantes del GOB, que cobran subvenciones y quieren hacerse los dueños de Son Real".