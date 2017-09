Xaloc Música presenta ´25 anys... en un sospir´

El grupo Xaloc Música celebró con una extraordinaria ballada su cuarto de siglo dedicado a la música popular (1992 - 2017). Tuvo lugar en la noche del pasado sábado en la plaza Espanya de Llucmajor, abarrotada por el ingente número de balladors y público.

El acto reunió a cuatro de las grandes agrupaciones mallorquinas: S'Estol des Gerricó de Felanitx, la Escola de Música y Danza de Mallorca, Música Nostra y al propio Xaloc. El Ajuntament de Llucmajor colaboró en el evento.

Xaloc Música presentó 25 Anys... en un sospir su reciente y octavo compacto, que se compone de las once canciones que llevan por título: En un sospir, Bolero abril, Jota des paperí, Camí de Roselles, Bolero de sa finestreta, Amor primera, Bolero brodat, Fandango des clavell, De mel i sucre, Jota per festejar y Per anar de noces.

Los ´xeremiers´ abrieron la fiesta. B. Gomila

La agrupación, que tiene su sede en Llucmajor, dedica en la contraportada "un recuerdo especial" a sus miembros fundadores: Bartomeu Calafell, Paco Ropero, Félix Foguer y Antoni Planes y quienes han formado parte de Xaloc durante muchos años y han colaborado de forma destacada en su evolución: Miquel Rigo, Joan Bestard, Hugo Sócrate y Lluís García.