La formación ON Son Servera abandona el pleno con críticas al alcalde

El Ayuntamiento celebró un pleno anteayer. Se aprobaron un convenio con el Consell de Mallorca para la adecuación de los hidratantes para emergencias del municipio y una moción de apoyo al manifiesto para la reforma del sistema de financiamiento, que se aprobó por unanimidad. La sorpresa llegó en el apartado de ruegos y preguntas, cuando el regidor de ON Son Servera, Antoni Cánovas, manifestó que su formación solo haría un ruego, dando lectura a un comunicado de protesta por discrepancias con el alcalde Antoni Servera (Independents) y el resto del equipo de gobierno.

Cánovas les acusó de no facilitar a los partidos de la oposición información y de recibir un trato diferente y poco respetuoso con su formación. "En la mayoría de los plenarios desde el minuto uno hemos padecido repetitivamente actitudes incorrectas en la forma de gestos y falta de respeto por parte de algunos regidores", esgrimía el portavoz de ON. Aunque según él, la gota que llenó el vaso fue cuando el alcalde, después de los atentados de Barcelona, se comprometió a celebrar una reunión de portavoces para tratar el tema de seguridad local y hasta la fecha, a pesar de las insistencias, "no nos ha dicho ni palabra, a pesar de la reuniones que ha habido con la Junta de Seguridad, donde están presentes los cuerpos policiales del Estado". Por este motivo, y a la espera que se corrija esta situación para lo que queda de legislatura, los dos regidores de ON abandonaron la sala.

El alcalde Servera se defendió diciendo que ya le había comentado al regidor de ON que primero se tenía que reunir con los cuerpos de seguridad y que esperaba indicaciones de Delegación del Gobierno. "Hasta que me haya reunido y hablado del tema con todos los pertinentes no reuniré a la junta de portavoces, ya que no dispongo de información", señaló el primer edil.

En el mismo sentido se expresó el portavoz del Partido Popular, Jaume Servera, en la oposición, que criticó el mutismo del alcalde en el tema y también la falta de información.

Desde Més también se compartió la falta de información que aquejaba el portavoz de ON y que hay temas que se enteran por los medios de comunicación, aunque no comparte las maneras, refiriéndose al abandono de la sala por parte de los dos regidores de ON.