Los vecinos de Artà consideran urgente reparar la red municipal de agua potable

El ayuntamiento de Artà informa de que ya se dispone de las quince propuestas para Artà y las 15 para la Colònia de Sant Pere de los presupuestos participativos que concurrirán a la votación final que se realizará la semana del 23 al 29 de octubre. Sobresale, en el caso de Artà, con 118 votos, la reparación de la red municipal de agua potable. Curiosamente, estos últimos días, el consistorio ha comunicado cortes por una fuga y una avería en el suministro.

Las 14 propuestas siguientes centras en Artà son: instalación de papeleras con compartimentos que permitan separar los residuos; limpieza del pueblo; mercado de producto local y ecológico; mejora del polideportivo; aparcamiento en la calle de la Sorteta; remodelación del alumbrado público del barrio de Sos Monjos; cubierta solar; redacción participada de un proyecto de urbanización de la plaza del IBAVI; embellecimiento del parque infantil dels Pins; parque infantil en el IBAVI; mantenimiento de la pasarela de madera que va al campo de fútbol ses Pesqueres; campaña de civismo para jóvenes; invertir en la escuela municipal de música y nuevas duchas en el polideportivo na Caragol.

Y en la Colònia: camino de Caloscamps; un tanatorio digno; Anem a peu o en bici a l´escola pel camí de Can Pentinat; Moscard tigre, no!; vial de viandantes de s´Estanyol a la Colònia; control de velocidad en la calle Major; La costa no és un pàrquing; Pus caques de ca!; papeleras; servicio de Juventud; limpieza; cúpula geodésica en el Ceip Rosa dels Vents; área recreativa en s´Estanyol; recogida de poda y voluminosos dos veces al mes y embaldosado de aceras. Todo ello, en la web arta.cat.



Pleno del próximo lunes



En la sesión ordinaria del consistorio, a las 20 horas, se tratará una modificación puntual de normas sobre la ampliación del sistema general de la EDAR de la Colònia. A su vez, UIA y PP presentarán una moción relativa a la cesión de las instalaciones del cuartel de la finca de es Canons. Otra moción de UIA, de cara a ayudas para la elaboración de productos a partir de primeras materias locales. También UIA propondrá la realización de un concurso para regularizar la situación de Ràdio Artà. Por otro lado, UIA y Alternativa presentarán una moción en defensa de la democracia y el derecho de autodeterminación.