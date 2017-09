Unas cincuenta plazas de aparcamiento pasan hoy a ser de horario restringido

Cerca de cincuenta plazas de aparcamiento ubicadas en el centro de Inca pasarán a ser de horario restringido a partir de hoy martes, una iniciativa que se enmarca en los actos de la Semana de la Movilidad que se prolongará hasta el próximo 22 de septiembre.

Los estacionamientos que pasarán a ser regulados se encuentran en el aparcamiento de la calle Bisbe Pere Cima, que dispone de unas cuarenta plazas, y en la calle Garrovers, en la que habrá siete plazas reguladas.

Los aparcamientos serán gratuitos, pero los conductores estarán obligados a colocar en un lugar visible un cartel con la hora de llegada. Los vehículos podrán estar estacionados en tiempo máximo de una hora antes de abandonar la plaza para facilitar las rotaciones. En el caso de superar este plazo, la Policía Local podrá aplicar la ordenanza y sancionar al conductor con una cuantía económica.

La concejal de Policía y Tráfico, Antonia Triguero, explicó ayer que el agente policial encargado de vigilar la entrada del Ayuntamiento será el responsable de controlar la rotación de vehículos en estos dos espacios que pasan a ser de aparcamiento regulado. "Durante la primera semana se llevará a cabo una labor informativa y no se va a denunciar a nadie", apuntó la regidora. Asimismo, añadió que, de momento, el Ayuntamiento no tiene previsto habilitar nuevas plazas de horario restringido en otras calles del centro de Inca, tal y como reclaman las asociaciones de comerciantes, porque no hay agentes policiales suficientes para controlarlas, aunque no descartó ampliar la ORA gratuita más adelante.

Por otra parte, el Ayuntamiento presentó ayer algunas nuevas plazas de aparcamiento para motocicletas que se han habilitado en distintos puntos de la ciudad con motivo de la Semana de la Movilidad y anunció que el año próximo se prolongará el carril bici para que llegue hasta el campo de fútbol del Sallista. También instó a los vecinos a pronunciarse sobre las zonas que precisan aparcamientos para bicicletas.