El Mitj&Mitj del Port d´Andratx celebra su aniversario con fiesta y música en vivo

Más de medio millar de personas asistieron la noche del sábado a la fiesta de fin de temporada del Mitj&Mitj del Port d´Andratx. La celebración, que nació hace ocho años como una forma de festejar con actuaciones en directo el aniversario del local y el fin del verano, se ha convertido con el tiempo en una populosa cita a la que acude público de toda la isla, además de los clientes habituales y amigos del ya veterano bar, fundado hace 31 años.

El cumpleaños toma la calle situada delante del local y corta el paseo principal del Port d´Andratx. Tiene aire de verbena. El público se entrega a la música, aprovecha para cenar las hamburguesas que se sirven también al aire libre o toma una copa entre amigos.

En una doble sesión de viernes y sábado, este fin de semana pasaron por el escenario seis bandas. La noche del viernes The Corneband, Che Brohther´s y The Winemakers animaron a la parroquia con su música de las ocho de la tarde a la una de la madrugada, sin incidentes pese a la tromba de agua que cayó ese día en toda Mallorca. Y la noche del sábado, el protagonismo fue para el reggae de Grassford, los ritmos funk y, soul y disco de Emma Diva Soul Band , que animaron mucho a la concurrencia, y la psicodelia pop de la banda mallorquina The Wheels, revelación del último Festival de Benicàssim.

"Esta fiesta surgió hace ocho años como un modo de celebrar nuestro aniversario en una celebración de fin de temporada", explica Sebastián Verdi, uno de los socios del Mitj&Mitj. "Hoy en día ha ido evolucionando y ya se ha convertido en una cita popular en la zona de Andratx, con dos días de música en vivo con diferentes tipos de bandas, algunas de versiones y otras con temas propios de diferentes estilos. Acude gente de muchas nacionalidades y edades y nuestra intención es ir creciendo poco a poco y que la celebración se convierta en un pequeño icono del final del verano", manifiesta.