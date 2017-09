Biel Gomila celebra 50 años como corresponsal de Diario de Mallorca en Montuïri

Tras cinco décadas ininterrumpidas como colaborador y corresponsal de Diario de Mallorca en Montuïri, antenoche Biel Gomila recibió el reconocimiento de sus compañeros de profesión y de la dirección del periódico en una emotiva cena, donde recordó sus comienzos como cronista deportivo y su evolución a lo largo de todos estos años de periodismo activo. "Empecé a trabajar para Diario de Mallorca a los 18 años, lo que he ido compaginando con la docencia", explica Gomila, quien sigue en activo siendo cronista de lo que sucede en su municipio, y unos de los principales artífices del Diari de l´Escola. La directora Maria Ferrer y los subdirectores, Joan Riera y Antoni Ruiz, quisieron agradecerle todo el trabajo y dedicación con un cuadro reproducción de su primer artículo en 1967. El especialista en cultura popular y amigo de Gomila, Felip Munar quiso dedicarle en nombre de todos una ´glosa´: Enguany fa cinquanta anys/que començares l´eixida/això és més de mitja vida/i has complit els teus afanys/segur que has tengut molts guanys/en la terra a pics eixorca/estàvem dins la cavorca/fa cinquanta anys enrere/i tu has fet bona carrera/al Diari de Mallorca.