La Policía identificó a los jóvenes del escrache a Guillem Balboa que la Guardia Civil investiga en Alaró

La Guardia Civil investiga la posibilidad de que la agresión sufrida por la vivienda del alcalde Guillem Balboa, arrojando un cordero negro agonizante al patio de la misma, esté relacionada con el malestar en sectores juveniles debido a la limitación de música durante las fiestas. Esta no es la única hipótesis de trabajo, por lo que no se descartan otros móviles para la brutal acción. La Policía Local dispone de la filiación de los jóvenes que participaron en el escrache, aunque el jefe de los agentes mostró ayer mucha discreción y aseguró que la Guardia Civil no la ha solicitado aún.

Otras fuentes próximas al caso sostienen que la Policía Local y la Guardia Civil de Binissalem ya están trabajando en conjunto de forma que incluso existe ya uno o un grupo de sospechosos que están siendo vigilados.

Las fuentes relacionan también el incidente en casa del alcalde con el robo de dos pancartas de Esquerra Republicana que fueron colocadas en la plaza del pueblo en apoyo al referéndum de Catalunya. Indican que sospechan que puede tratarse de "una gamberrada salvaje y macabra llevada a cabo por las mismas personas".

Presuntamente existen fotografías que están siendo analizadas, y aunque se observa a alguien con la cara tapada, se le podría identificar por la forma de los brazos, las manos y la complexión.

La agresión a la casa del alcalde se produjo con anterioridad al día 30 de agosto, durante unas vacaciones que Guillem Balboa disfrutó con su familia tras las fiestas patronales. Al regresar, el alcalde se encontró con un cordero negro muerto y maloliente en el patio de su casa. Balboa no quería denunciar los hechos ni darle mayor importancia, no obstante recibió consejos de amigos para que lo hiciera ante el salvajismo con el que había sido tratado el animal. El día 30 presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Binissalem, que está investigando los ocurrido.

El alcalde tiene claro que los autores no representan a Alaró. "Si pensaban que con eso me iban a inquietar se han equivocado porque lo único que consiguieron es darme coraje para seguir trabajando para mi pueblo", dijo.