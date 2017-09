Guillem Balboa: "No representa a Alaró, seguiré adelante sin darle más importancia"

"Esto no representa a Alaró, es un hecho denunciable y deplorable pero seguiré trabajando como he hecho hasta ahora sin darle más importancia que la que tiene", dice Guillem Balboa, alcalde de Alaró. Denunció los hechos a la Guardia civil sin la intención de que trascendiera entre la población: "No quiero que se haga victimismo, ni que el maltrato animal pueda ser un hecho morboso, ni que se expanda en redes sociales ni medios de comunicación ya que, como he dicho, esto no representa a mi pueblo".

Balboa se refiere a que tras las fiestas patronales alguien arrojó al patio de su casa un cordero negro agonizante que encontró muerto al regresar después de unos días de vacaciones. El alcalde nació en Guinea, aunque reside en Mallorca desde los cuatro años.

"No es justo, falta educación y es deplorable", estas fueron las palabras que más se escucharon entre los vecinos de Alaró que ayer se levantaron asombrados y con rabia ante este hecho. No había un rincón ni persona que no hubiera visto, leído y comentado la noticia exclusiva de Diario de Mallorca. Los periódicos estaban abiertos por la misma página en todas las mesas de bares y comercios y las caras de asombro y consternación eran evidentes entre la gente.

Además de ser trending topic en Twitter, un hecho compartido y difundido en todo el ámbito nacional, la mayoría de vecinos de la localidad también quisieron pronunciarse para expresar el rotundo rechazo a esta "barbarie".



Vecinos

"La intolerancia, la injusticia o el racismo solo justifican personas que como en este caso quieren imponer sus ideas de manera incívica y cobarde, toda persona se merece un respeto independientemente de sus ideales políticos" comentaba Juan Pérez, un residente en la localidad. Xesc Amengual, vecino de Alaró, añadía: "Me parece un acto de crueldad respecto al animal y una expresión de odio que no se pueden consentir".

PSOE y la oposición, Junts per Alaró, condenaron enérgicamente la actuación. "Quiero pensar que es un hecho puntual sin más trascendencia y que las personas que lo hicieron actuaron inconscientemente porque si no fuera así, demuestra su baja calidad intelectual y su poca sensibilidad; primero por maltratar a un animal y segundo por su poca capacidad para poder expresarse ya que estamos aquí para escucharlos", explicaba Aina Munar, portavoz de PSOE. Llorenç Perelló, portavoz de Junts, mostró su apoyo a Balboa: "Condeno y lamento los hechos. Se puede reclamar y ser crítico con las ideas, pero no ser grosero ni actuar de formas grotescas: discrepar no justifica cualquier medio. Pienso que hay líneas rojas en el ámbito personal que no deben cruzarse, ya que todo político tiene derecho a su vida privada y su casa es parte de ella".

En el Parlament, todos los grupos políticos mostraron ayer su apoyo al alcalde de Alaró. El portavoz parlamentario de Més –la formación política de Balboa–, David Abril, apuntó que los hechos tuvieron lugar hace unas semanas pero que el propio Balboa "no quería que trascendiesen" y que se convirtiera en un tema mediático.

La portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, calificó los hechos de "ataque xenófobo", dado el origen africano de Balboa y ha condenado este "ataque por motivos de odio".

El portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, expresó el "apoyo inequívoco" de los socialistas al alcalde y manifestó que este tipo de actos "no deberían tener cabida en la sociedad balear".

Los populares

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, manifestó el apoyo del PP al alcalde y tras condenar "estos actos salvajes" deseó que las autoridades encuentren al culpable.

Desde Cs, el portavoz parlamentario, Xavier Pericay, llamó a realizar una "implacable condena contra cualquier tipo de ataque xenófobo", recalcando que además se produce contra "una autoridad pública".

El portavoz de El Pi, Jaume Font, aseguró que no se puede permitir que se produzcan estos "actos incívicos" y trasladó su apoyo a Balboa. De igual forma lo hicieron los alcaldes de los municipios vecinos así como de la comarca.