Sant Joan condena a su Ira

Sant Joan vivió ayer su gran día con la Condemna y la Sortida Rabiosa de los Dimonis del Centre Cultural que representan los siete pecados capitales. A las cinco de la tarde, cientos de personas se congregaron en el local de la Princesa para ajustar cuentas con el mal. Con el carro preparado para condenar a sus siete figuras infernales a golpe de las gloses de Joan Matas, más conocido como Ditaler, el primer sentenciado fue el protagonista de estas fiesta, la Ira. "Pega bramul i s´inspira/ comença a moure els garrons/ i venen els tremolons/ quan surt la banya que mira/ i tan aviat ell se gira/ que surt per tots els racons/ anau alerta a n´es calçons/ i condemnam la nostra Ira". Y así empezó el recorrido por los bares del pueblo para recoger a las figuras infernales para encerrarlas en el Ajuntament. Cabe recordar que antiguamente cuando se encontraba un animal perdido, lo llevaban al patio interior del consistorio conocido como el Corral del rei.

Recorrido con los Xeremiers

En Can Fiol condenaron la Peresa y en Can Tronca la Enveja mientras que del Bar Centro salió el más goloso de los siete, la Gola. El recorrido al ritmo de los Xeremiers de Sant Joan continuó en Can Jordi que custodiaba la Avarícia. De Ca na Mates salió la Supèrbia y el último en ser condenado fue la Luxuria que aguardaba en el M46 para ser sentenciado.

Con los Dimonis metidos en el carro de la Condemna, se dirigieron a la casa consistorial para encerrarlos. En su glosat dedicado a los refranes populares, Joan Matas repasó la actualidad municipal. No faltaron las alusiones al nuevo centro sanitario, a la futura escoleta, a la multitud de actos organizados en estas fiestas patronales en el Santuari de Consolació o a la falta de paperí en algunas calles emblemáticas. Y con un "xeremiers a l´espera/ preparau ja sa tonada/ que aquesta dimoniada/ sortirà ja a la carrera/ i a més d´un amb la llandera/ li deixaran un bon dolç/ saben que si no vols pols/ idò no vagis a s´era", el glosat llegaba a su fin encerrando a los Dimonis en el Ayuntamiento.

Tras la Condemna, llegaron los Jocs Rabiosos, unas pruebas de habilidad que se organizan para amenizar la espera. Y es que después de ser condenados, las siete figuras infernales tienen ganas de venganza, se escapan del Corral del rei y salen más rabiosos que nunca. Y es que la Sortida Rabiosa es uno de los momentos más esperados de las fiestas y que los santjoaners viven con más intensidad. Eso sí con las figuras infernales dispuestas a ajustar cuentas con quienes los han condenado, ya lo dice el dicho: "qui no vol pols, que no vagi a s´era".

El programa se completaba con la actuación de QuatredeCor, fuegos artificiales y verbena. Hoy, xeremiers, Sortida matinera dels dimonis, misa, correguda de joies, Trobada de dimonis y correfocs.