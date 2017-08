Mantienen el cierre de BCM pese al Consultiu

El ayuntamiento de Calvià informó ayer que mantiene el cierre cautelar de la discoteca BCM, por cuestiones como deficiencias de seguridad en las vías de evacuación del local, pese al dictamen del Consell Consultiu que Diario de Mallorca adelantó en su edición del lunes.

El consistorio calvianer argumenta que el dictamen del órgano jurídico no afecta al procedimiento abierto, sino al expediente de revisión de la licencia de apertura y funcionamiento de BCM. "El Consell Consultiu no se pronuncia sobre dicha clausura y así lo recoge expresamente en su dictamen", afirmó ayer en un comunicado la institución municipal.

El Consultiu concluye que no procede la revisión de la licencia de actividad originaria, al apreciar circunstancias tales como el lapso de tiempo transcurrido, y considera que no concurren causas de su nulidad absoluta. No obstante, sí que afirma que las irregularidades referentes a las torres deben subsanarse. "Aún no compartiendo sus conclusiones, el Ayuntamiento acata dicho dictamen, dado el carácter preceptivo y vinculante del mismo", señaló la nota del consistorio.

En cuanto al cierre, el ayuntamiento de Calvià recuerda que lo decretó al detectarse la existencia de una concurrencia de irregularidades en el proyecto de obras iniciado en 2015.

Dado que las deficiencias en seguridad no han sido subsanadas, el ayuntamiento de Calvià mantiene el cierre cautelar, a la espera de que la propiedad de BCM las solucione.