Los montajes visuales de Son Real no funcionan desde hace meses

El alcalde de Santa Margalida. Joan Monjo, asegura que "el Govern lleva más de cinco años sin invertir en el centro de interpretación de Son Real. El responsable municipal indica como prueba el nulo funcionamiento de varios montajes audiovisuales automáticos que deben accionarse al detectar sus sensores la presencia de visitantes en el lugar.

Este diario comprobó in situ como varios de estos montajes no funcionan correctamente. El primero de ellos, situado en la entrada debe proyectar la historia del lugar, pero para ello las puertas se cierran automáticamente al entrar los visitantes y dejan la zona de proyección a oscuras. El miércoles pasado, al menos, no funcionaban. El alcalde sostiene que "es así desde hace meses".

Por otra parte, Monjo indica que" las lamparas de los proyectores tienen una vida útil y cada cierto tiempo deben ser sustituidas. Las que se utilizan en el primer montaje llevan años y no se han reemplazado". A lo largo del recorrido, existe otro dispositivo automático que debe señalar sobre un mapa en relieve los puntos de interés de la finca. Monjo comprobó el miércoles que dicho dispositivo no estaba en funcionamiento.

El máximo responsable municipal defiende que "desde hace cinco años no se invierte en Son Real, ni los que mandaban antes ni los que mandan ahora".

Desde la conselleria de Medio Ambiente se responde que "sí se van efectuando inversiones" en la finca pública. Según el Govern se han gastado durante 2016 un total de 42.003,87 euros. El desglose aportado a este diario indica que, de ellos, 25.020,19 euros se han destinado a mantenimiento del patrimonio etnológico y arqueológico.

Material



En 2014 se gastaron 47.726,64 euros en concepto de materiales para gestión y mantenimiento, según la fuente anterior; en 2015 se aumentó hasta los 65.383,94 euros y en 2016 a 68.369,99 euros. "El incremento destinado a compras ha aumentado más de un 30 %", indica el Govern.