Fallece José Rosa, el conocido camarero de sa Travessa

No ondearán banderas a media asta hoy, no habrá recuerdos en organismos oficiales pero platos y cucharas no sonarán igual sobre la mesa. Se ha ido un hombre discreto, amable, servicial, buen trabajador y sobre todo, se ha ido la sonrisa del tricentenario celler sa Travessa de Inca. Ha fallecido José Àngel Rosa, el que durante tanto años servía las comandas de los clientes en el emblemático establecimiento inquense.

José Àngel nació hace 54 años en un lugar de la Mancha, como aquel caballero de la triste figura. Llevaba muchas décadas residiendo en Lloseta y también varias trabajando en Inca. Era muy conocido por su carácter siempre alegre y servicial. Ayer fue despedido emotivamente en su localidad de residencia por sus amigos y parientes.